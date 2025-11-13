Guatemala vs. Panamá: EN VIVO y GRATIS el partido más caliente de las Eliminatorias al Mundial 2026

19:30hs ¿Qué necesitan Guatemala y Panamá para clasificar al Mundial 2026 en esta fecha FIFA?

Para avanzar de manera directa, Guatemala no tiene otro remedio que ganar los dos partidos que le quedan por jugar. Debe vencer a Panamá este jueves y a Surinam el próximo martes. De conseguir los seis puntos, estará por primera vez en una Copa del Mundo.

Los Canaleros, por su parte, tienen que sumar al menos cuatro puntos después de la victoria que logró Surinam contra El Salvador. Con tres no será suficiente para superar a los sudamericanos. Si gana hoy y empata el martes, podría clasificar si los surinameses pierden frente a Guatemala. Lo mismo si empatan en El Trébol y luego derrotan a La Selecta, y Surinam no suma.

Cabe resaltar que los dos mejores segundos de los tres grupos de Concacaf irán al repechaje que se disputará en el mes de marzo. Esto se resolverá una vez que finalice la sexta jornada de las Eliminatorias.