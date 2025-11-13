Es tendencia:
ELIMINATORIAS

Guatemala vs. Panamá: EN VIVO y GRATIS el partido más caliente de las Eliminatorias al Mundial 2026

Guatemala y Panamá juegan en El Trébol y se puede seguir EN VIVO y GRATIS.

El Trébol repleto a minutos del inicio

A pocos minutos del comienzo, Guatemala y Panamá realizan el calentamiento previo al partido con un estadio colmado de aficionados chapines. 

¿Qué necesitan Guatemala y Panamá para clasificar al Mundial 2026 en esta fecha FIFA?

Para avanzar de manera directa, Guatemala no tiene otro remedio que ganar los dos partidos que le quedan por jugar. Debe vencer a Panamá este jueves y a Surinam el próximo martes. De conseguir los seis puntos, estará por primera vez en una Copa del Mundo.

Los Canaleros, por su parte, tienen que sumar al menos cuatro puntos después de la victoria que logró Surinam contra El Salvador. Con tres no será suficiente para superar a los sudamericanos. Si gana hoy y empata el martes, podría clasificar si los surinameses pierden frente a Guatemala. Lo mismo si empatan en El Trébol y luego derrotan a La Selecta, y Surinam no suma.

Cabe resaltar que los dos mejores segundos de los tres grupos de Concacaf irán al repechaje que se disputará en el mes de marzo. Esto se resolverá una vez que finalice la sexta jornada de las Eliminatorias.

¿Cómo está el historial entre Guatemala y Panamá?

La ventaja en el historial completo la tiene Panamá, que se impuso en 18 ocasiones. Guatemala, por su parte, suma 12 triunfos, mientras que en los otros 12 que jugaron terminaron igualados. Sin embargo, la gran diferencia para este partido es que el equipo canalero nunca pudo superar a los chapines en condición de visitante por Eliminatorias (se cruzaron siete veces). 

En la historia reciente, Panamá llega más que motivado debido a que no es derrotada por el conjunto guatemalteco desde hace 20 años. En este período, se vieron las caras en 15 juegos. Ninguno fue para el lado chapín.

¡Así sale Panamá para romper la historia contra Guatemala!

Estos son los 11 elegidos por Thomas Christiansen para ganar por primera vez en Guatemala por Eliminatorias Mundialistas.

Imagen

Guatemala confirma los 11 para buscar los tres puntos

Imagen
A la espera del Guatemala-Panamá, Surinam mete presión en el Grupo A

Surinam goleó por 4-0 a El Salvador y dejó a La Selecta sin posibilidades de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Con estos tres puntos, el país sudamericano sube al primer lugar con nueve puntos y presiona más que nunca a los canaleros y chapines

Guatemala arriba a El Trébol, su nueva casa

Con Luis Fernando Tena a la cabeza, el plantel de Guatemala llega a El Trébol, la casa de los Rojos de Municipal.

La Selección de Panamá ya está en El Trébol

Después del pedido expreso de Panamá para velar por la seguridad de su delegación, el seleccionado canalero dice presente en El Trébol para el juego trascendental en la clasificación al Mundial 2026.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Guatemala vs. Panamá!

Por la quinta jornada del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf, Guatemala recibe a Panamá en un partido muy caliente en la lucha por la clasificación al Mundial 2026. Viví el minuto a minuto en Fútbol Centroamérica.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Desde las 8 de Guatemala y 9 de Panamá iniciará el encuentro.
© FepafutDesde las 8 de Guatemala y 9 de Panamá iniciará el encuentro.

Las selecciones de Guatemala y Panamá juegan el partido más caliente rumbo al Mundial 2026 en esta quinta fecha de las Eliminatorias Concacaf. Aunque ambas llegan con realidades distintas, comparten la misma meta.

Los dirigidos por Thomas Christiansen ocupan el segundo puesto del Grupo A con 6 puntos, igual que Surinam, mientras que los de Luis Fernando Tena se ubican en la tercera posición con 5 unidades.

¿Qué selecciones de Concacaf se pueden clasificar HOY al Mundial 2026?

Después de lo que fue una jornada muy agitada, con agresiones por parte de los chapines a la canalera y hasta los rumores de una posible suspensión del encuentro, el duelo finalmente se juega en El Trébol.

El mexicano César Arturo Ramos es el árbitro designado y lo acompañan Alberto Morín (asistente 1), Marco Bisguerra (asistente 2) y Katia García (cuarta árbitra). En la cabina del VAR están Guillermo Pacheco y Óscar Macías (AVAR).

