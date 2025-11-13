Guatemala vs. Panamá: EN VIVO y GRATIS el partido más caliente de las Eliminatorias al Mundial 2026

Las selecciones de Guatemala y Panamá juegan el partido más caliente rumbo al Mundial 2026 en esta quinta fecha de las Eliminatorias Concacaf. Aunque ambas llegan con realidades distintas, comparten la misma meta.
Los dirigidos por Thomas Christiansen ocupan el segundo puesto del Grupo A con 6 puntos, igual que Surinam, mientras que los de Luis Fernando Tena se ubican en la tercera posición con 5 unidades.
Después de lo que fue una jornada muy agitada, con agresiones por parte de los chapines a la canalera y hasta los rumores de una posible suspensión del encuentro, el duelo finalmente se juega en El Trébol.
El mexicano César Arturo Ramos es el árbitro designado y lo acompañan Alberto Morín (asistente 1), Marco Bisguerra (asistente 2) y Katia García (cuarta árbitra). En la cabina del VAR están Guillermo Pacheco y Óscar Macías (AVAR).