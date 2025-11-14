La Inteligencia Artificial predice si Panamá, Honduras y Costa Rica se clasificarán al Mundial 2026 o al menos jugarán el repechaje

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina aunque todavía queden boletos para aquellas selecciones nacionales con chances de clasificarse. En Concacaf se jugarán las oportunidades restantes durante la última jornada de la fase final.

Tres equipos están con peleas especialmente reñidas. Estos son Panamá, Costa Rica y Honduras. Desde Fútbol Centroamérica recurrimos a la última versión de ChatGPT para obtener un pronóstico más certero acerca de lo que va a suceder.

Mundial 2026: las posiciones y el contexto de las Eliminatorias Concacaf

El Grupo C de Honduras y Costa Rica

El Grupo A de Panamá y Surinam

Regla del torneo

Los ganadores de los tres grupos se clasifican directo al Mundial; los dos mejores segundos de los tres grupos disputan el repechaje inter­confederativo.

Las predicciones de la Inteligencia Artificial

Basándose en los datos y tomando ciertos supuestos de forma cautelosa, estas serían las predicciones de la Inteligencia Artificial.

Honduras

Situación : Lidera su grupo aunque con Haití muy cerca.

: Lidera su grupo aunque con Haití muy cerca. Predicción : Tiene bastante buen camino para clasificar directamente al Mundial como primero del grupo. Su ventaja es tangible, y tiene capacidad para sostenerla.

: Tiene bastante buen camino para clasificar directamente al Mundial como primero del grupo. Su ventaja es tangible, y tiene capacidad para sostenerla. Resultado esperado: Clasifica directo.

Costa Rica

Situación: Está en tercer lugar del grupo C con 6 puntos, detrás de Honduras y Haití. Está en desventaja para ganar el grupo. Pero como segundo podría aspirar al repechaje si consigue buenos resultados y los otros segundos lo permiten.

Predicción : Es poco probable que gane el grupo, pero tiene opciones de quedar segundo y por tanto de jugar el repechaje.

: Es poco probable que gane el grupo, pero tiene opciones de quedar segundo y por tanto de jugar el repechaje. Resultado esperado: Jugaría el repechaje, como segundo del grupo, suponiendo que logre superarle a Haití o al menos quedar por encima en segundo lugar.

Panamá

Situación : En el grupo A tiene 9 puntos tras cinco fechas, pero comparte el liderato con Surinam. Todavía no tiene el control total, y su resultado final dependerá de la última fecha.

: En el grupo A tiene 9 puntos tras cinco fechas, pero comparte el liderato con Surinam. Todavía no tiene el control total, y su resultado final dependerá de la última fecha. Predicción : Tiene dos posibles vías: ganar el grupo y clasificar directo, o quedar segundo y optar al repechaje, pero está en una zona de riesgo porque Surinam está al acecho.

-Si gana el grupo → clasifica directo .

-Si queda segundo → repechaje .

-Si pierde terreno → podría quedar fuera, pero lo veo menos probable dada su posición actual.

: Tiene dos posibles vías: ganar el grupo y clasificar directo, o quedar segundo y optar al repechaje, pero está en una zona de riesgo porque Surinam está al acecho. -Si gana el grupo → . -Si queda segundo → . -Si pierde terreno → podría quedar fuera, pero lo veo menos probable dada su posición actual. Estimación más probable: Repechaje.

Las predicciones finales de Honduras, Panamá y Costa Rica en las Eliminatorias

Honduras → Clasificación directa .

. Costa Rica → Repechaje .

. Panamá → Probabilidad mayor de repechaje, pero aún con opción de clasificación directa.