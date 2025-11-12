La Inteligencia Artificial predice el resultado de Guatemala vs. Panamá por las Eliminatorias al Mundial 2026

Guatemala y Panamá jugarán su partido por las Eliminatorias al Mundial 2026, en la fase final de las mismas. El primer enfrentamiento entre ambos equipos fue 1-1, pero ahora el empate no le sirve a ninguno de los dos. Deberán dejar todo.

Desde Fútbol Centroamérica decidimos recurrir a la Inteligencia Artificial para obtener un pronóstico certero del encuentro. Previa carga de todos los datos pertinentes, la última versión de ChatGPT nos dio su análisis y su veredicto.

Análisis de contexto: Guatemala vs. Panamá, Eliminatorias al Mundial

Panamá no ha perdido en sus últimos 9 enfrentamientos contra Guatemala (5 victorias y 4 empates).

no ha perdido en sus últimos 9 enfrentamientos contra (5 victorias y 4 empates). El partido más reciente entre ambos en esta fase fue un empate 1-1.

Las estadísticas indican que los enfrentamientos tienden a tener pocas anotaciones (menos de 2.5 goles) cuando La Bicolor actúa de local.

actúa de local. Los chapinestienen ventaja de local (apoyo del público), pero los canaleros tienen mayor historial de victorias y quizá mayor solidez mental en este tipo de eliminatorias.

Predicción del resultado

Teniendo en cuenta los factores anteriores, mi predicción para este partido es:

Guatemala 1 – 2 Panamá

Panamá se lleva la victoria por un margen estrecho.

se lleva la victoria por un margen estrecho. La Bicolor anota gracias al impulso de local, pero no logra evitar la derrota.

Total de goles: 3 (por encima de 2.5), lo que rompe un poco la tendencia “under” pero considerando la presión para ganar de Panamá, parece plausible.

¿Cuándo es el partido entre Guatemala y Panamá por Eliminatorias al Mundial?

Guatemala y Panamá se enfrentarán el venidero 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, por la quinta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ambos necesitan quedarse con la victoria.

La Bicolor ocupa el tercer puesto del Grupo A, en el que los canaleros están en el segundo lugar. Surinam lidera por cantidad de goles a favor, mientras que los de El Salvador cierran el cuarteto. En mayor o menor medida, todos tienen chances.

