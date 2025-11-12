Es tendencia:
Luis Fernando Tena ya lo sabe y pocos lo notaron: la gran ventaja que Guatemala le saca a Panamá para clasificar al Mundial 2026

El entrenador tendrá en consideración el lugar en el que se encuentra La Bicolor.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Luis Fernando Tena conoce la ventaja de Guatemala sobre Panamá.
Guatemala está cada vez más cerca de disputar la última de las ventanas de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Dos victorias separan al equipo de su clasificación a la máxima cita. Tratarán de superar los desafíos restantes para poder lograrlo.

La Bicolor está en el tercer puesto del Grupo A, sorpresivamente liderado por su par de Surinam. Por su parte, Panamá hace las veces de escolta y El Salvador da cierre a este cuarteto. Pero existe una gran diferencia entre los caminos de todos.

Se confirma la baja definitiva que lamenta toda Guatemala mientras se juega la clasificación al Mundial 2026: “Ya no volverá”

Al analizar los puntajes y partidos restantes, Luis Fernando Tena supo que dirige a la única plantilla de la división que depende de sí misma para obtener el boleto directo hacia la competencia en cuestión. Esto, pese a contar con menos puntos en tabla.

Luis Fernando Tena lo sabe: La Bicolor toma ventaja para con Panamá y El Salvador

Guatemala tiene cinto puntos. En caso de ganar los dos partidos, al derrotar a sus dos rivales directos, escalará al primer puesto sin necesidad de observar los otros encuentros del Grupo A. De esa manera, cosecharía un total de 11 unidades.

Panamá tiene seis unidades, al igual que Surinam, pero cuenta con menos goles a favor. Al no enfrentarse entre sí para esta última ventana del proceso, por más que consigan dos triunfos, van a depender de los resultados del otro equipo.

En tanto, El Salvador solamente cuenta con tres puntos. Matemáticamente, no le alcanza con ganar los dos cruces que tiene por delante, sino que depende de una serie de resultados. Le convendría que sus competidores repartieran las unidades.

Las posiciones del Grupo A: Guatemala depende de sus propios resultados.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Guatemala en la fase final

  • Local vs. Panamá, 13 de noviembre
  • Local vs. Surinam, 18 de noviembre
