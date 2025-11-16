Es tendencia:
Ilusiona a La Sele: en Nicaragua confirman la noticia que podría ayudar a Costa Rica a clasificar al Mundial 2026

El seleccionado tico se ilusiona con clasificar al Mundial 2026 con una ayuda de Nicaragua en la última jornada.

Por Juan Fittipaldi

El técnico suma una noticia esperanzadora desde Nicaragua.
Las posibilidades de la Selección de Costa Rica de clasificar al Mundial 2026 son bajas, pero son posibilidades reales al fin. Es fútbol y puede suceder cualquier resultado en la última jornada de las Eliminatorias que se disputará el próximo martes.

La Sele enfrentará a Honduras en el Estadio Nacional con la obligación de ganar. Cualquier otro marcador en el que no triunfe, el equipo del Piojo Herrera quedará sin chances matemáticas de decir presente en la justa mundialista.

En caso de ganar, todo dependerá de lo que suceda en el partido entre Haití y Nicaragua. Desde el seleccionado pinolero, en la voz del Fantasma Figueroa, prometieron que van a intentar hacerle la maldad al equipo haitiano como así lo hicieron contra la H.

Nicaragua quiere arruinar el sueño de Haití para beneficiar a Costa Rica

Para arruinar los planes de Haití y, por consiguiente, beneficiar al ganador entre Costa Rica y Honduras, Nicaragua, de manera sorpresiva, ya llegó a Curazao este sábado por la mañana.

Con tanta anticipación, la Selección de Nicaragua trabajará con mayor tiempo en territorio visitante. El Fantasma Figueroa tendrá tres días para entrenar en Curazao contando lo que fue el de este sábado.

Otro dato a destacar es que Nicaragua está más que acostumbrado a jugar en superficie artificial. En Managua, el Estadio Nacional presenta un césped con las mismas características. Es un punto favorable para Nicaragua, ya que Costa Rica cayó allí y no tenía buena experiencia en este tipo de canchas.

