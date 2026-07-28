“Tengo pruebas”: el problema legal que sufre Marathón antes de llegar a Costa Rica para enfrentar a Herediano en la Copa Centroamericana

Marathón vaiaja a Costa Rica para enfrentar a Herediano por la primera jornada de la Copa Centroamericana 2026.

El conflicto entre Cristian Sacaza y el Club Deportivo Marathón sumó un nuevo capítulo. Luego de que la directiva verdolaga anunciara acciones legales en su contra por presunto incumplimiento de contrato, el atacante decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos a través de sus redes sociales. Todo esto antes del debut en la Copa Centroamericana ante Herediano.

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El futbolista publicó un video en su cuenta de Instagram con el que buscó respaldar su postura. En la publicación incluyó un audio de WhatsApp enviado por la dueña de la vivienda donde residía, en el que ella le pide desalojar el inmueble por la falta de pago de la institución deportiva.

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“Buenas noches. Lo estaba llamando para decirle que ayer fui a buscarlo y no estaba. Quería saber si va a seguir viviendo allí o no. Si no es así, por favor, desocupe la casa y déjeme cancelados los recibos de agua y luz. Como ni Marathón quiere pagar la deuda de los meses que ustedes han vivido allí, yo ya no puedo seguir asumiendo esas pérdidas. Ayer le llevaba el contrato para que me lo firmara, pero, la verdad, ya no. Prefiero que me desocupen la casa, porque esa gente no quiere pagar”, se escucha en el audio.

Para demostrar que cumplió con sus responsabilidades, Sacaza acompañó el video con dos capturas de pantalla que muestran el pago de los recibos de energía eléctrica y agua potable.

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Sacaza, desalojo y falta de respuestas

El atacante cuestionó los comentarios recibidos tras la postura oficial del club y aseguró que tiene más evidencia guardada sobre lo sucedido.

“Tengo más pruebas (mensajes y llamadas) donde no están pagando la casa y la dueña me pidió desalojar. La gente habla y no saben qué es lo que realmente está pasando. Yo no asistí a dos entrenamientos, pero ya tenía que entregar la casa a la dueña. Yo pagué la luz y el agua, que es lo que me corresponde, y sobre lo demás nunca me dieron una respuesta”, afirmó el jugador.

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La postura del Marathón: demanda ante el TNAF

Las declaraciones del futbolista surgieron horas después de que el CD Marathón emitiera un comunicado oficial. En el documento, la directiva del club verdolaga afirmó que:

Contrato vigente: El jugador mantiene un contrato deportivo por un (1) año restante.

El jugador mantiene un contrato deportivo por un (1) año restante. Cumplimiento de pagos: El club asegura haber cumplido a cabalidad con sus obligaciones contractuales y el salario en tiempo y forma.

El club asegura haber cumplido a cabalidad con sus obligaciones contractuales y el salario en tiempo y forma. Abandono unilateral: Marathón sostiene que, justo tras cobrar el sueldo del mes el viernes 24, Sacaza tomó la decisión “unilateral e injustificada de abandonar los entrenamientos”.

Marathón sostiene que, justo tras cobrar el sueldo del mes el viernes 24, Sacaza tomó la decisión “unilateral e injustificada de abandonar los entrenamientos”. Pérdidas logísticas: El club indicó que ya tenía listos los boletos aéreos y reservas de hotel para el viaje del jugador a Costa Rica, donde enfrentarán al Club Sport Herediano.

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Debido a lo que consideran una “grave falta laboral”, Marathón confirmó que interpondrá una demanda formal ante el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF), solicitando las máximas sanciones deportivas y el pago por daños y perjuicios.

Con los comprobantes de pago, el audio expuesto y la amenaza de demanda legal en el TNAF, el caso queda abierto a la espera de una resolución oficial por parte de las autoridades del fútbol.