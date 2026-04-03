¿Hay quien supere a Keylor Navas? Estos son los jugadores más caros en la historia de cada país de Centroamérica

La brecha que abrió Keylor Navas en el mercado de Centroamérica sigue siendo un abismo insalvable para el resto de los futbolistas de la región. Según los datos de Transfermarkt, el “Halcón” alcanzó su techo en 2016 con un valor de 20 millones de euros, una cifra que ningún otro centroamericano ha podido tocar hasta la fecha.

Detrás de Costa Rica, Honduras es el país que más cerca estuvo de pelear ese trono. Wilson Palacios ostenta el récord catracho con 16 millones de euros, cifra que alcanzó en el año 2010.

Keylor Navas, el tico más caro de la historia (Getty).

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Panamá mete presión; el Triángulo Norte se queda atrás

La cara fresca de este ranking la pone Panamá. A diferencia de sus vecinos, los canaleros tienen su récord en tiempo presente gracias a Michael Amir Murillo, quien en 2025 alcanzó los 10 millones de euros.

Es el único jugador de la actualidad centroamericana que ha logrado romper la barrera de los dos dígitos, reflejando el enorme crecimiento de Panamá por encima de las potencias tradicionales de la zona.

Los jugadores más valiosos de cada país que integra la Concacaf (Transfermarkt).

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La realidad cambia drásticamente cuando se mira hacia el norte de la región. En toda su historia, El Salvador y Guatemala no han logrado exportar jugadores que superen la barrera de los 5 millones.

Alex Roldán lidera los regristros de la Selecta con 4 millones de euros (2024), mientras que Nathaniel Méndez-Laing es el máximo exponente de los chapines con 3 millones de euros (2019).

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Nathaniel Méndez-Laing es el chapín más caro de la historia (Instagram).

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Ambos casos tienen algo en común: son jugadores con formación fuera del fútbol local, lo que evidencia la dificultad de las ligas domésticas para inflar el valor de sus propios canteranos.

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Nicaragua sigue lejos

El caso más discreto de la lista lo ocupa Nicaragua. A pesar del crecimiento que ha mostrado su selección en los últimos torneos, los valores de mercado siguen siendo bajos en comparación con el resto del istmo.

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Su jugador más caro de la historia es Ariagner Smith, quien alcanzó los 700 mil euros en 2023. Nicaragua sigue siendo el único país de la región cuyo récord histórico ni siquiera alcanza el millón de euros.

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En síntesis

El Rey absoluto: Keylor Navas (Costa Rica) mantiene el récord de la región con €20M (2016).

La amenaza real: Michael Murillo (Panamá) es el único con un valor de €10M en el mercado actual (2025).

Dato histórico: Wilson Palacios (Honduras) sigue siendo el segundo más caro de la historia de CA con €16M, pero su marca data de hace 16 años.