Guatemala no lo tuvo en cuenta, El Salvador se lo robó y ahora está a un paso de la MLS: “Talento en crecimiento”

Según informó el medio Noventa SV, el futbolista salvadoreño Emir Ponciano dio un paso importante en su carrera tras ser fichado por el segundo equipo de Los Angeles FC.

El joven jugador como representante de El Salvador llega a esta nueva etapa luego de destacar en la academia del LAFC de la MLS donde su rendimiento le permitió abrirse camino hacia un nivel más competitivo.

Emir Ponciano comienza a proyectar su carrera

“Talento en crecimiento. Emir Ponciano ha sido fichado por el segundo equipo de Los Ángeles FC, dando un paso importante en su carrera profesional”, compartió el medio Noventa SV en sus redes sociales.

Emir Ponciano y El Salvador

Recordemos que Emir Ponciano ya había formado parte de procesos juveniles con Guatemala, al disputar el torneo Sub-17 en 2022, pero la Fesfut agilizó los trámites necesarios para concretar su nacionalización deportiva y sumarlo al proyecto de El Salvador.

Además, también fue tomado en cuenta por el técnico Erick Dowson para los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, un llamado que no pasó desapercibido entre los aficionados cuscatlecos.

Emir Ponciano

Ponciano a sus 18 años de edad es un jugador con perfil moderno y versátil, cuya principal fortaleza está en el recorrido y la intensidad. Puede aportar tanto en defensa como en ataque, y ahora tocará demostrarlo en el segundo equipo de Los Angeles FC.