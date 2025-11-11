Es tendencia:
Fuera del Mundial 2026: Kervin Arriaga sentencia a Costa Rica con el mensaje que pocos en Honduras se animan

Kervin Arriaga no se guardó nada para decir lo que piensa sobre el partido determinante ante Costa Rica por Eliminatorias.

Marcial Martínez

Marcial Martínez

El hondureño Kervin Arriaga, una de las principales figuras de La Bicolor y reconocido por ser el único futbolista catracho actualmente en la liga de España con el Levante, levantó la voz con un mensaje directo y lleno de convicción.

De cara al decisivo duelo eliminatorio ante Costa Rica, Kervin Arriaga no dudó en afirmar que Honduras merece estar en el próximo Mundial 2026, dejando claro que esta oportunidad no se les escapará y demostrando una determinación que pocos se atreven a expresar públicamente.

¿Cuál fue el mensaje de Kervin Arriaga para Costa Rica?

Kervin Arriaga expresó con firmeza la ambición del equipo nacional, asegurando que Honduras se ha ganado el derecho de pelear por su lugar en el Mundial.

Señaló que esta es una oportunidad que no pueden dejar escapar y que trabajarán con determinación para lograr la clasificación, reflejando la confianza y el compromiso que reina dentro del grupo.

“Nos merecemos la clasificación al Mundial, esta es la oportunidad y no la vamos a dejar escapar”, comentó el jugador del Levante de España.

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026?

La Selección de Costa Rica y la Selección de Honduras jugarán el martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora tica. Ese compromiso marcará el cierre de la fase eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y será clave para definir el futuro de ambas selecciones en la competencia.

