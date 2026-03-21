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Estaba a un paso de Herediano, pero Jafet Soto le soltó la mano y ahora aterrizó en otro equipo de Centroamérica

Cuando parecía tener todo cerrado con Herediano, Jafet Soto lo dejó afuera; siete meses después inicia un nuevo desafío en Centroamérica en medio de un contexto límite.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Jafet Soto le soltó la mano y ahora tiene un nuevo destino.
Jafet Soto le soltó la mano y ahora tiene un nuevo destino.

Este fin de semana, el Malacateco de Guatemala anunció a su nuevo entrenador tras la salida del mexicano Roberto Montoya, quien fue cesado en medio de una preocupante racha negativa en el Torneo Clausura 2026.

La derrota por la mínima ante Mixco terminó de hundir al equipo en el fondo de la tabla de posiciones y aceleró una decisión que la dirigencia venía madurando desde hace semanas.

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El elegido para tomar las riendas de Los Toros es el costarricense Minor Díaz, quien a sus 45 años afrontará su primera experiencia como técnico fuera de su país. El ex delantero no dirige desde 2025, cuando estuvo al frente de Guanacasteca y Sporting FC.

La oferta de Jafet Soto que nunca se concretó

Lo que muchos no recuerdan es que el año pasado Díaz también estuvo muy cerca de asumir en uno de los clubes más grandes de Costa Rica. Tras el bicampeonato conseguido por Jafet Soto con el Club Sport Herediano y su posterior salida del banquillo, el nombre del ex atacante apareció como una opción fuerte para sucederlo.

El propio Minor Díaz confirmó el acercamiento meses atrás: “Con Herediano tenía todo arreglado, me reuní con el gerente y el presidente. Todo arreglado desde los números, pero al final ellos tomaron otra decisión”.

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Finalmente, la dirigencia de Fuerza Herediano optó por otro camino que terminó siendo un verdadero caos: Pablo Salazar asumió inicialmente, luego fue reemplazado por Hernán Medford y, más tarde, el propio Jafet Soto volvió a tomar el control, sin lograr que el equipo alcanzara las semifinales del Apertura 2025 que finalmente se quedó en manos de Alajuelense.

El descenso al acecho

Ahora, con una nueva oportunidad sobre la mesa, el entrenador tico asume el reto en territorio chapín con convicción. “Llegar en esta situación es complicado, pero sabemos que tenemos la capacidad. Hay un buen plantel y analicé las posibilidades antes de venir”, aseguró.

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El panorama es sombrío: Malacateco suma 43 puntos en la tabla acumulada y se mantiene apenas por encima de la zona de descenso. Minor Díaz llega para reaccionar de inmediato, con la única misión de sostener al equipo en la máxima categoría, sea como sea.

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En síntesis

  • Minor Díaz fue anunciado como nuevo DT de Malacateco tras la salida de Roberto Montoya por malos resultados.
  • En 2025, el técnico costarricense había tenido todo acordado para dirigir a Herediano, pero Jafet Soto cambió la decisión.
  • Llega a un equipo comprometido con el descenso y con la obligación de reaccionar de inmediato.

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