Como si el vibrante empate 3-3 por la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 no fuera suficiente, la serie entre América y Pumas ganó en tensión cuando los universitarios presentaron una queja formal ante la Comisión de Disciplina de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por una supuesta alineación indebida de las águilas.

Según el reglamento, incurrir en este fallo grave puede costarle al club infractor una derrota 3-0. En este caso, reclamaban que el zaguero Miguel Vázquez había sido sustituido como parte de una triple modificación de André Jardine y volvió a ingresar al terreno de juego cuando salió golpeado su compañero Sebastián Cáceres, luego de que se activara el protocolo por conmoción cerebral, revirtiendo el cambio sobre la marcha.

La sanción que la FMF le aplicó a América

El equipo de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla no consiguió dar el golpe esperado en los escritorios. Este lunes por la noche, la Comisión Disciplinaria hizo pública su resolución, confirmado que América no incurrió en alineación indebida. Pero sí deberá pagar una multa económica.

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“La Comisión de Árbitros identificó una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores todo a vez que, durante el minuto 62 y de manera simultánea a la valoración de un posible protocolo de conmoción, se permitió el ingreso del jugador #22 al terreno de juego en sustitución del jugador #32. Posteriormente, y a partir de la intervención del cuerpo técnico del Club América, se realizó un ajuste en la sustitución inicialmente anunciada, autorizándose finalmente el ingreso del jugador #22 en lugar del jugador #4″, se argumenta en el comunicado de la FMF.

Con respecto a los azulcremas, no se específico cuánto dinero deberán pagar. Pero sí que la sanción aplica “por no respetar el número de oportunidades y/o momentos de sustituciones previstas” fijado en el Artículo 51 del Reglamento de Sanciones. Además, quedó a determinarse “la responsabilidad del Cuerpo Arbitral”.

(Foto: FMF)

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¿Cuándo juegan la revancha Pumas vs. América?

El partido de vuelta entre Pumas y América está programado para el domingo 10 de mayo, a las 7:15 p.m. de Centroamérica (8:15 de Panamá), en el Estadio Olímpico Universitario.

Datos clave

La FMF sancionó a América con una multa económica por incumplir el reglamento de sustituciones en el duelo ante Pumas.

por incumplir el reglamento de sustituciones en el duelo ante Pumas. Pumas no logró ganar los puntos en el escritorio. Se considera que no hubo alineación indebida de las Águilas.

El equipo de Navas y Carrasquilla deberá definir la serie en la cancha este domingo tras el 3-3 de la ida.