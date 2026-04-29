Lo afirman en Guatemala: Municipal se lanzaría por el fichaje de una figura de Alajuelense

Mientras CSD Municipal está enfocado en la disputa de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, el mercado de fichajes comienza a levantar temperatura en Centroamérica y en las últimas horas empezó a tomar fuerza un rumor desde Guatemala que tiene como protagonista a los rojos e involucra a Liga Deportiva Alajuelense.

La prematura eliminación de los manudos en el campeonato tico, donde no lograron meterse a la fase final pese a ser los campeones, hizo que todo el plantel entre en análisis. Su entrenador, Óscar Ramírez, incluso se tomó unos días para evaluar si renueva o no y un ex DT del cuadro chapín, José Saturnino Cardozo, suena como posible reemplazante.

Sin embargo, la inminente reestructuración no se llevaría puesta a una de sus máximas figuras: Washington Ortega, quien tiene contrato hasta junio de 2028. Pero sí lo haría una suculenta oferta desde el exterior. Ahí es donde aparecería en escena el club que preside Gerardo Villa.

Washington Ortega a Municipal: ¿Fantasía o realidad?

Algunas páginas avocadas a cubrir la actualidad del fútbol guatemalteco mencionan que el portero de Alajuelense tendría todo encaminado para cerrar su etapa en Costa Rica y fichar por Municipal. Pero lo cierto es que solo se trata de rumores.

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Para el nivel que ofrece Washington Ortega —especialmente el semestre pasado, cuando conquistaron el Apertura 2025 y la Copa Centroamericana—, irse a la Liga Nacional sería dar un paso atrás en su carrera. Sin embargo, los rojos tienen el dinero para costear su salario, que oscila entre 15 mil y 20 mil dólares. Eso es, en promedio, lo que gana un extranjero de jerarquía en suelo chapín.

Lo que sí es una realidad es que Municipal va a ir por un guardameta en el venidero mercado, una vez finalice la temporada. Es probable que Kenderson Navarro, quien ha tenido roces con el estratega Mario Acevedo, no siga. Pero, a su vez, Acevedo solo continuaría si sale campeón del Clausura. Por lo que la planificación de la próxima campaña, en la que disputarán la Copa Centroamericana 2026, no se ha trazado aún.

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En la Liga están en vilo por la situación de Ortega, que podría ser tentado desde otros países. Aunque con cierta tranquilidad por tener a Bayron Mora, un arquero probado y de la casa, como alternativa. Además, en el radar de los rojinegros está otro juvenil, Alexandre Lezcano, que fichó por su club satélite, Sarchí.