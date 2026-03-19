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En Alajuelense no se lo esperaban: Jafet Soto manda un guiño a Joel Campbell que ilusiona a Herediano

El presidente de Herediano confirma lo que pasará con el futuro de Joel Campbell a mitad de año.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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En Heredia ya hablan de Campbell.
© Jorge Navarro -Prensa AlajuelenseEn Heredia ya hablan de Campbell.

El futuro de Joel Campbell en la Liga Deportiva Alajuelense aún no está confirmado ni mucho menos. El mediocampista tiene contrato hasta mitad de este 2026 y hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión sobre lo que pasará después.

Ante esta situación, el que aprovechó fue Jafet Soto. El presidente del Club Sport Herediano se refirió a una posible contratación del jugador de Alajuelense y le dejó un guiño al ex Saprissa.

Si bien comentó que no es su actividad en estos momentos hablar sobre fichajes, Soto hizo una excepción porque a Campbell le quedan menos de seis meses de contrato: “Yo puedo hablar de Joel porque Joel termina, Joel está en época de contratación, pero hablar de un jugador que tenga contrato no es mi estilo”.

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El mandatario del Team dio una polémica declaración sobre lo que significa Campbell en Alajuelense: “Joel no es importante para la liga, Joel es importante, es un jugador muy importante para esta etapa de selección nacional del país. Es un jugador que jugó en Europa muchos años, jugó en México y tiene un currículum impresionante“.

Y dejó la posibilidad abierta para que se sume a Heredia: “Joel es Joel, yo creo que poner en duda si Joel va a tener equipo o no para la otra temporada es imposible, Joel va a tener equipo, sea aquí o sea en otro lado, pero Joel Campbell va a tener equipo, se los garantizo“.

Con estas declaraciones que dio en conferencia de prensa, el máximo dirigente de Herediano no descarta la contratación de Campbell. En caso de concretarse, Joel se transformaría en uno de los pocos jugadores en ser parte de Saprissa, Alajuelense y Herediano.

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En resumen

  • Joel Campbell mantiene un contrato vigente con Alajuelense hasta mediados del año 2026.
  • El presidente Jafet Soto no descartó el fichaje del mediocampista para el Herediano.
  • Herediano podría contratar a Campbell como agente libre al restarle menos de seis meses de vínculo contractual.

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