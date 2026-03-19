Jafet Soto irrita a todo Alajuelense al responder si Herediano ficharía nuevamente a Alejandro Bran

El caso de Alejandro Bran sigue generando repercusiones en el fútbol costarricense y esta vez tuvo un capítulo que encendió aún más la tensión entre los grandes. El mediocampista de Liga Deportiva Alajuelense quedó en el centro de la polémica tras el incidente ocurrido en su condominio, donde, según trascendió, habría provocado disturbios en aparente estado de ebriedad. A partir de ahí, comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones sobre su futuro en el club rojinegro.

En medio de ese contexto, todas las miradas se posaron en Jafet Soto, presidente de Herediano, no solo por su peso en el fútbol nacional, sino también por su vínculo con el jugador. Bran se formó en el Team desde muy joven, debutó profesionalmente en el club en 2021 y luego dio el salto al exterior antes de regresar a Costa Rica para incorporarse a Alajuelense, donde actualmente tiene contrato hasta finales de 2027.

¿Jafet Soto le abre las puertas de Herediano a Alejandro Bran?

Consultado sobre la posibilidad de que Herediano vuelva a recibir al volante en caso de que su situación en la Liga se complique, Jafet Soto habló de Bran, pero evitó comprometerse y dejó una respuesta que no pasó desapercibida. El dirigente no confirmó ni descartó un eventual regreso, pero su forma de responder generó ruido, especialmente por un comentario que fue interpretado como una provocación hacia Alajuelense.

“No puedo decir eso, la Liga creo que entrena hasta las 3, es lo que escuché, no es que me hayan dicho ni porque el dron ande por ahí viendo… mañana mandaría la moto con el dron a ver qué”, soltó Soto, en una frase que muchos interpretaron como una “mojada de oreja” recordando una vieja polémica con el club manudo sobre la posibilidad de espiar entrenamientos mediante drones.

Más allá de esa ironía, el presidente rojiamarillo también dejó claro que no es su estilo referirse a jugadores de otros equipos, especialmente en medio de una situación delicada. “Hablar de un jugador independientemente de la situación que esté pasando no es mi estilo”, afirmó, tratando de bajar el tono en un tema que ya genera bastante exposición mediática.

Sin embargo, sí fue contundente al referirse a la responsabilidad del futbolista. Soto admitió tener aprecio por Bran, pero remarcó que, como adulto, debe asumir las consecuencias de sus actos. “Me duele la situación, pero él ya está grande”, expresó, dejando en claro que el foco debe estar en la conducta del jugador y no solo en el entorno.

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Así, en medio de un escándalo que sigue creciendo, las palabras de Jafet Soto no hicieron más que añadir tensión a una relación ya sensible entre Herediano y Alajuelense. Mientras el futuro de Alejandro Bran sigue en el aire, el cruce de declaraciones vuelve a demostrar que en el fútbol costarricense cualquier episodio puede transformarse rápidamente en un nuevo capítulo de rivalidad.

Datos Claves

El futbolista Alejandro Bran posee un contrato vigente con Alajuelense hasta finales de 2027 .

posee un contrato vigente con Alajuelense hasta finales de . Jafet Soto , presidente de Herediano, evitó confirmar o descartar el regreso de Bran al club.

, presidente de Herediano, evitó confirmar o descartar el regreso de Bran al club. Alejandro Bran habría provocado disturbios en su condominio en un aparente estado de ebriedad.