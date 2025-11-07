¿Envió espía?: Thomas Christiansen sorprende con la presencia de uno de sus representantes en Guatemala

En medio del ambiente cargado de Selección Nacional, el partido entre Municipal y Mictlán tuvo un invitado de lujo que robó todas las miradas en el estadio El Trébol. Los rojos se impusieron 1-0 con gol de César Archila, pero la verdadera sorpresa de la tarde fue la presencia del histórico Jaime Penedo, quien volvió a pisar el recinto escarlata y fue recibido con una ovación por los aficionados guatemaltecos.

El exguardameta panameño, recordado con gran cariño por la afición roja tras su paso exitoso por Municipal, sorprendió al aparecer en las gradas del estadio capitalino. Su sola presencia generó un ambiente especial, con aplausos y muestras de afecto de los seguidores locales, que no olvidan las memorables actuaciones del portero durante su etapa en el fútbol guatemalteco.

La visita de Penedo no solo fue emotiva, sino también enigmática. Llega justo una semana antes del crucial duelo entre Guatemala y Panamá, que se jugará en el mismo escenario por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. Por ello, su aparición levantó todo tipo de especulaciones sobre si su estancia en el país tiene algún vínculo con la preparación del combinado canalero.

El motivo de la visita de Jaime Penedo al Trébol

Fuentes cercanas aseguran que Jaime Penedo, actualmente vinculado a la estructura deportiva de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), podría estar adelantando gestiones logísticas relacionadas con la estadía de la selección canalera en Guatemala, aunque por parte del exjugador indicó que fue una visita al país.

Los canaleros, conscientes de lo que está en juego, no quieren dejar ningún detalle al azar. Por ello, la presencia de un referente como Penedo, que conoce perfectamente el entorno guatemalteco y las condiciones del estadio El Trébol, podría ser parte de una estrategia de planificación previa del cuerpo técnico y la federación panameña.

Más allá de cualquier especulación, la visita de Jaime Penedo evocó recuerdos imborrables en los seguidores de Municipal, quienes no dudaron en agradecerle el cariño y respeto que siempre mostró hacia el club y el país. Su regreso al estadio donde tantas veces fue figura llega justo antes de un enfrentamiento que promete emociones intensas entre Guatemala y Panamá, dos selecciones que pelearán a muerte por seguir con vida en el camino hacia el Mundial 2026.