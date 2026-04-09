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Entre Messi, Maradona y Cristiano Ronaldo: Pescadito Ruiz sorprende a Concacaf y dice lo que pocos esperaban

En Concacaf se tomaron por sorpresa la respuesta inédita que dio el Pescadito Ruiz sobre los mejores futbolistas.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El delantero histórico encendió la polémica.
© Getty ImagesEl delantero histórico encendió la polémica.

Carlos Ruiz se hizo viral por un juego que se replica habitualmente en las redes sociales. El histórico delantero de Guatemala tuvo que elegir qué jugadores fueron mejores que él a lo largo de su carrera entre los que mencionaron y sorprendió en más de uno.

A través de una entrevista con el Diario Olé, retaron al Pescadito a que hable cada vez que escuche a un jugador mejor que él. Llamativamente, Carlos Ruiz decidió dar su palabra solo cuando mencionaron a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Maradona, a quien lo considera el mejor de todos los tiempos.

¿Lionel Messi? Un fenómeno. ¿Cristiano Ronaldo? Increíble, un monstruo. ¿Maradona? El ídolo más grande y el mejor futbolista de la historia del fútbol“, respondió Pescadito Ruiz al momento de hablar sobre los que considera mejor.

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Carlos Ruiz y los futbolistas de élite que no son mejores que él

Entre los futbolistas que no son mejor que él están: David Villa, Zlatan Ibrahimović, Thierry Henry, Carlos Vela, David Beckham, Tadeo Allende, Landon Donovan, Robbie Keane, Josef Martínez y Wayne Rooney.

Estos delanteros tuvieron participación en la Major League Soccer, donde más se destacó Carlos Ruiz a lo largo de su carrera. Sólo dos de esa lista tienen más goles que el Pescadito en la competencia norteamericana: Landon Donovan y Josef Martínez.

Claro está que el resto de los futbolistas se lució en grandes equipos como el FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Milan, entre otros. Por eso, a muchos usuarios que comentaron el video les parecieron un poco excesivas las respuestas del Pescadito.

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En síntesis

  • Carlos Ruiz afirmó ser mejor que figuras como Zlatan Ibrahimović, Thierry Henry y Wayne Rooney.
  • El histórico delantero guatemalteco solo reconoció como superiores a Messi, Cristiano Ronaldo y Maradona.
  • Solo Landon Donovan y Josef Martínez superan al Pescadito en goles dentro de la MLS.
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