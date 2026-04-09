Carlos Ruiz se hizo viral por un juego que se replica habitualmente en las redes sociales. El histórico delantero de Guatemala tuvo que elegir qué jugadores fueron mejores que él a lo largo de su carrera entre los que mencionaron y sorprendió en más de uno.

A través de una entrevista con el Diario Olé, retaron al Pescadito a que hable cada vez que escuche a un jugador mejor que él. Llamativamente, Carlos Ruiz decidió dar su palabra solo cuando mencionaron a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Maradona, a quien lo considera el mejor de todos los tiempos.

“¿Lionel Messi? Un fenómeno. ¿Cristiano Ronaldo? Increíble, un monstruo. ¿Maradona? El ídolo más grande y el mejor futbolista de la historia del fútbol“, respondió Pescadito Ruiz al momento de hablar sobre los que considera mejor.

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Carlos Ruiz y los futbolistas de élite que no son mejores que él

Entre los futbolistas que no son mejor que él están: David Villa, Zlatan Ibrahimović, Thierry Henry, Carlos Vela, David Beckham, Tadeo Allende, Landon Donovan, Robbie Keane, Josef Martínez y Wayne Rooney.

Estos delanteros tuvieron participación en la Major League Soccer, donde más se destacó Carlos Ruiz a lo largo de su carrera. Sólo dos de esa lista tienen más goles que el Pescadito en la competencia norteamericana: Landon Donovan y Josef Martínez.

Claro está que el resto de los futbolistas se lució en grandes equipos como el FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Milan, entre otros. Por eso, a muchos usuarios que comentaron el video les parecieron un poco excesivas las respuestas del Pescadito.

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En síntesis

Carlos Ruiz afirmó ser mejor que figuras como Zlatan Ibrahimović , Thierry Henry y Wayne Rooney .

afirmó ser mejor que figuras como , y . El histórico delantero guatemalteco solo reconoció como superiores a Messi , Cristiano Ronaldo y Maradona .

, y . Solo Landon Donovan y Josef Martínez superan al Pescadito en goles dentro de la MLS.