Guatemala tocó fondo: el golpe de FIFA que humilla a los chapines ante toda Centroamérica

La FIFA está afinando los detalles en la organización del Mundial 2026 y eso incluye los nombramientos de los árbitros que impartirán justicia en el evento más importante del fútbol que se disputa cada cuatro años.

La designación exhibe directamente a Guatemala ante toda Centroamérica; esto debido la ausencia de árbitros centrales, asistentes y árbitros VAR. Incluida, la más notoria del central Mario Escobar.

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Escobar no podrá sumar su segunda Copa del Mundo tras su participación en Qatar 2022. En aquel momento dirigió el duelo entre Galés e Irán que terminó con victoria para los iraníes.

El árbitro cerró su participación como cuarto árbitro en el juego de octavos de final en el Argentina 2-1 Australia.

Mario Escobar como cuarto árbitro en el Argentina vs. Australia. Foto: FIFA.

Los chapines no son los únicos que quedaron fuera del Mundial: lo mismo ocurrió con Panamá que ya es por segunda ocasión consecutiva que se queda sin representación arbitral. John Pitti y Gabriel Victoria fueron los últimos en Rusia 2018.

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Aunque para los canaleros no es casualidad, ninguno de los árbitros estaba perfilado para ir al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe señalar que en la Copa del Mundo sí estarán árbitros centrales de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

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La historia de los otros tres árbitros chapines en Mundiales

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El árbitro Rómulo Méndez fue el primer árbitro guatemalteco en participar en los Mundiales de la FIFA y estuvo presente en España 82 y México 86.

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Por su parte, Carlos Batrez estuvo en Corea y Japón en 2002 y Sudáfrica 2010. El central no pudo estar en el Mundial de 2006 tras sufrir una lesión.

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Mientras tanto, Walter López estuvo presente en la Copa del Mundo de Brasil 2014 como cuarto árbitro en tres juegos.