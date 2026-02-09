Amarini Villatoro expone una grave falencia de Cartaginés: quiere lo que tienen Alajuelense, Saprissa y Herediano

Amarini Villatoro se ha caracterizado a lo largo de su carrera por tener un estilo directo en las conferencias de prensa. Y lo sucedido este domingo, tras la victoria por 1-0 de Cartaginés sobre Pérez Zeledón en el marco de la sexta jornada del Clausura 2026, es una muestra más de ello.

En vísperas de la revancha contra Sporting FC, que goleó 4-1 a su equipo en la ida de los cuartos de final del Torneo de Copa, el técnico guatemalteco alzó la voz y externó su disconformidad con la situación que se da con las categorías menores del club.

Amarini Villatoro expone una falencia de Cartaginés

Movilizado por este encuentro y el formato del renovado certamen, que reglamentariamente obliga a los equipos a completar 360 minutos por partido con jugadores nacidos entre 2005 y 2009, Amarini Villatoro disparó: “Nosotros tenemos que tener y formar mejor a nuestros jugadores y darles la oportunidad a nuestros jugadores”.

“Llevo un mes acá. He tratado de empaparme no solo del equipo de Primera División, sino de las ligas menores, del alto rendimiento. Yo considero que Cartago tiene el material… Aclaro que este es un punto muy personal, pero no lo veo bien. Usted no ve a la gente de Herediano prestándole jugadores a Alajuelense para hacer minutos o a la gente de Saprissa prestándole jugadores a Herediano para hacer minutos“, manifestó el ex Xelajú.

Para probar su punto, Villatoro explicó que “en los últimos tres años, los minutos de menores aquí la mayoría los hacen jugadores que vienen a préstamo, y es una situación que después nos repercute en el Torneo de Copa porque no tienen ni el roce, ni el fogueo, ni el espacio para entrenar en el equipo de Primera División e ir conociéndolos“.

Por eso, cerró con un mensaje que alegrará a la afición: les dará rodaje a los juveniles de la institución. “Con todo respeto, Cartaginés es un equipo grande, es un equipo tradicional que debe velar un poquito más por eso y yo soy un facilitador de oportunidades. Entonces creo que, como todos, cometo errores. Podemos incurrir en mucho riesgo, pero me encantaría que poco a poco la gente de la cantera sume más minutos en Primera División“.

