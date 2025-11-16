Es tendencia:
“Ese episodio”: a Luis Mejía le recordaron cuando Bolillo Gómez lo borró del Mundial 2018 y contestó con una indirecta que aplauden en Panamá

Luis Mejía habló sin filtros cuando se le preguntó aquel episodio donde Bolillo Gómez lo borró del Mundial 2018

Por Marcial Martínez

Luis Mejía y Bolillo Gómez
Luis Mejía ya se mentaliza para el decisivo duelo de Panamá ante El Salvador, un partido que definirá su camino hacia el Mundial 2026. Sin embargo, en la antesala de este compromiso, el arquero optó por responder sobre lo que fue el duro momento que vivió cuando Bolillo Gómez lo dejó fuera de la convocatoria para el Mundial 2018.

Casualmente por cosas del destino se enfrentarán en la última jornada de las Eliminatorias. La Selecta al mando del Bolillo Gómez, buscará arruinarle la fiesta a la Selección de Panamá de Luis Mejía que busca un boleto para la Copa del Mundo.

La indirecta de Luis Mejía que aplauden en Panamá

Mejía dejó claro que aquel episodio del 2018 ya no pesa en su carrera, especialmente porque hoy siente el respaldo total de Thomas Christiansen. El guardameta destacó que el técnico le ha brindado la confianza para mantenerse en el grupo y que dentro del plantel se siente valorado e importante.

No me cambia absolutamente nada, yo sigo haciendo mi carrera a pesar de ese episodio. Tengo esta posibilidad de estar en un lindo plantel, con un profe (Thomas Christiansen) que me ha dado la confianza de permanecer en este grupo, comentó Luis Mejía

Me siento importante este grupo me lo hace saber, así como también el entrenador, por eso estoy agradecido por este grupo y nada, no me cambia en nada ese episodio. Ya lo que pasó es pasado”, sentenció Luis Mejía.

El episodio de Luis Mejía con Panamá en 2018

En 2018, cuando Hernán “Bolillo” Gómez dirigía a la selección panameña, tomó la decisión de no incluir a “Manotas” Mejía en la lista final para el Mundial de Rusia. Aquella exclusión sorprendió a muchos y marcó un momento difícil en la carrera del guardameta.

Me enteré que no estaba en la lista preliminar en una entrevista donde le preguntan al técnico sobre mí y dijo que ya tenía los tres arqueros y aún no daba la lista. Me dolió un poco porque para mí menospreció el trabajo que venía haciendo“, dijo Luis Mejía al programa Fox Sports Radio Uruguay en una entrevista en mayo de 2018.

Luis Mejía – Selección Panamá
La verdad me golpeó, no te voy a mentir, tenía la ilusión, hice todo lo posible, estoy en Nacional y tengo que demostrar partido tras partrido, era un momento único que el futbolista panameño no sé cuantas veces va a vivir, era un día especial y un momento donde mi familia estaba ilusionada, mis amigos y la gente en Panamá“, finalizó Luis Mejía en aquel momento.

