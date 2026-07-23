Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026: cuántas selecciones se clasifican al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028

Así se reparten los cupos en Concacaf para el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 no solamente pondrá en juego el título juvenil de la región. Las 12 selecciones participantes también competirán por cuatro plazas para la Copa del Mundo juvenil y un boleto para el torneo masculino de los Juegos Olímpicos.

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Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador serán los representantes de Centroamérica en una competencia que se disputará en México entre el 24 de julio y el 9 de agosto. Para clasificar al Mundial deberán superar los cuartos de final, mientras que el camino hacia Los Ángeles 2028 será todavía más exigente.

¿Cuántas selecciones clasifican al Mundial Sub-20 de 2027?

El Campeonato Sub-20 de Concacaf entregará cuatro boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, organizada conjuntamente por Azerbaiyán y Uzbekistán.

Las selecciones que alcancen las semifinales del torneo regional asegurarán automáticamente su clasificación. Por lo tanto, los cuatro partidos de cuartos de final serán decisivos: sus ganadores obtendrán el pasaje mundialista y continuarán en carrera por el título de Concacaf.

ver también Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026: calendario, grupos, formato y dónde ver EN VIVO

¿Qué necesitan Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador para clasificar al Mundial?

El primer objetivo de las cinco selecciones centroamericanas será avanzar desde la fase de grupos. Los doce participantes fueron distribuidos en tres zonas de cuatro equipos y se clasificarán a cuartos de final:

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Los dos primeros de cada grupo.

Los dos mejores terceros de todo el torneo.

Una vez dentro de los ocho mejores, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador necesitarán ganar su partido de cuartos de final para asegurar un lugar en el Mundial Sub-20 de 2027.

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¿Cuántas selecciones clasifican a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Concacaf tendrá una plaza clasificatoria para el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ese boleto será para el campeón del torneo. A diferencia de la clasificación mundialista, alcanzar las semifinales o la final no garantiza por sí solo la presencia en los Juegos: normalmente, será necesario ganar el título regional.

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La única excepción involucra a Estados Unidos, que ya tiene asegurada su participación olímpica por ser el país anfitrión.

En LA2028, doce países competirán en el fútbol olímpico masculino en busca de la medalla de oro. (Foto: Getty)

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¿Qué pasa si Estados Unidos gana el Campeonato Sub-20 de Concacaf?

Si la selección estadounidense se consagra campeona, la plaza olímpica de Concacaf será entregada al subcampeón.

Esto se debe a que el seleccionado estadounidense ya está clasificado directamente a Los Ángeles 2028 como representante del país organizador. En ese escenario, la selección que pierda la final contra Estados Unidos también asegurará su presencia en los Juegos Olímpicos.

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Por lo tanto, existen dos caminos para conseguir el boleto olímpico:

Ganar el Campeonato Sub-20 de Concacaf.

Ser subcampeón, únicamente si Estados Unidos gana la final.

Cuántos boletos entrega el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

En resumen, la competencia entregará:

Cuatro plazas para el Mundial Sub-20 de 2027: para los cuatro semifinalistas.

para los cuatro semifinalistas. Una plaza clasificatoria para Los Ángeles 2028: para el campeón.

para el campeón. Excepción olímpica: si Estados Unidos es campeón, el boleto será para el subcampeón.