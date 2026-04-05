Día clave para Keylor Navas y Carrasquilla: ¿Si Pumas le gana hoy a Chivas clasifica a la Liguilla del Clausura 2026?

Los Pumas de Keylor Navas y Carrasquilla llegan a este tramo del Clausura 2026 en una posición favorable, con serias opciones de meterse en la Liguilla cuando restan cinco jornadas por disputarse.

El equipo universitario depende de sí mismo para mantenerse en la pelea y consolidar su lugar en la fase final del torneo. Su siguiente reto será frente a Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron, en un duelo correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026.

Dicho partido será clave para las aspiraciones de Pumas, ya que un buen resultado podría acercarlo aún más a la clasificación y fortalecer su panorama rumbo a la Liguilla.

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¿Si Pumas le gana hoy a Chivas clasifica a la Liguilla del Clausura 2026?

Pumas no clasificaría matemáticamente a la Liguilla aunque hoy le gane a Chivas, pero sí daría un paso enorme hacia ese objetivo.

Si los Pumas de Keylor Navas y Carrasquilla suman los tres puntos, llegaría a 26 unidades, una cifra que en muchos torneos cortos suele acercar bastante a los equipos a la fase final, sobre todo al Play-In o incluso a puestos más altos de la tabla.

Además, un triunfo tendría un peso especial porque sería ante un rival directo como Chivas. No solo le permitiría recortar distancia o mantenerse firme en la pelea por una mejor posición, sino también golpear a un equipo de la parte alta, algo que puede ser clave pensando en el cierre del Clausura 2026.

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Torneo Clausura 2026

Eso sí, también entrarían en juego los resultados de otros equipos. Pumas necesitaría que clubes que vienen por detrás, como América, Atlas o Tigres, no tengan un cierre perfecto para que su ventaja se haga más amplia. Del mismo modo estar pendiente del Necaxa, León y Juárez.

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Pero de ganarle a Chivas hoy, sí dejaría a los universitarios con un panorama muy favorable y con margen suficiente para depender mucho menos de terceros en las jornadas restantes.

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¿Cuándo juega Pumas ante Chivas por el Clausura 2026?

Pumas y Chivas juegan hoy domingo 05 de abril a las 8:07 p.m. de Centroamérica (9:07 de Panamá) desde el Estadio Akron.

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