“Tocamos fondo”: Machillo Ramírez no se guarda nada y dice lo que realmente piensa del fracaso de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

El golpe de realidad que significó la eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial 2026 sigue generando reacciones en el fútbol nacional. Este miércoles, Machillo Ramírez, técnico de Liga Deportiva Alajuelense y voz autorizada dentro del balompié tico, no evadió el tema y habló con total franqueza sobre el duro momento que atraviesa el país.

En conferencia de prensa, Óscar Ramírez describió el fracaso como un episodio “difícil y doloroso”, no solo para los jugadores, sino para un país entero que mantuvo viva la ilusión hasta el último momento.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre el fracaso de La Sele?

“Como aficionado, es difícil, es duro. Todos tenemos la ilusión. En este caso se nos da la negativa, pero muchas veces nos ha pasado, y creo que somos parte de esa historia del 90. Antes del 90 siempre era una situación parecida”, expresó el entrenador manudo.

Pero lo más contundente llegó después. Machillo aseguró que, aunque el golpe es enorme, este tipo de crisis suele marcar los momentos de reconstrucción en el fútbol costarricense.

“Después de algo como esto vienen cosas mejores. Se toca fondo y tenemos eso: cuando tocamos fondo, nos ponemos más serios, nos ponemos a trabajar”, afirmó con firmeza.

Alajuelense recuperará a siete seleccionados para afrontar la recta final del año, entre ellos futbolistas que vivieron de primera mano la frustración de quedar fuera del Mundial. Ramírez confía en que podrán canalizar ese golpe emocional en energía positiva dentro del club.

“Tal vez en este caso nos toca a nosotros llevar el peso de la convocatoria y saber lidiar con eso. Por lo menos para los muchachos, creo que están identificados con nuestro tema y sé que tienen esa hambre de lograr cosas”, concluyó.