No hay vuelta atrás en Olimpia: Jorge Álvarez toma la decisión más drástica y desata la locura de Alajuelense

La situación de Jorge Álvarez en el CD Olimpia se tornó incómoda desde el momento en que Liga Deportiva Alajuelense presentó una oferta formal por los servicios del volante, uno de los grandes emblemas del vigente campeón de Honduras.

Para entender el contexto, vale un breve repaso. Álvarez tiene contrato con el Viejo León hasta diciembre de 2026 y la postura inicial de la directiva catracha es muy simple: no quiere dejarlo ir.

Jorge Álvarez no quiere seguir en Olimpia

Sin embargo, el futbolista considera que su ciclo en el fútbol hondureño está cumplido y que este es el momento ideal para buscar un nuevo desafío fuera del país. La oportunidad que se le presenta en el tricampeón de Centroamérica lo seduce, y mucho.

En ese marco, Alajuelense ofertó alrededor de 150 mil dólares por el pase del “Mago”, una cifra que en Olimpia consideraron insuficiente. De hecho, medios hondureños aseguraron que el club no estaría dispuesto a desprenderse de su referente por menos de 500 mil dólares, un monto que aparece fuera del alcance de cualquier institución de la región, incluso de las más poderosas.

Jorge Álvarez quiere salir del Olimpia (CD Olimpia).

No obstante, hay un detalle que no puede pasarse por alto. Al vínculo contractual de Jorge Álvarez le restan apenas 12 meses y, a mitad de año, el mediocampista ya quedaría habilitado para firmar libremente con cualquier club. Entonces, si el jugador tiene el deseo de salir, a Olimpia podría convenirle negociar ahora para, al menos, obtener un rédito económico por una partida que de otro modo sería inevitable.

Álvarez se planta y Olimpia queda en jaque

Este lunes, el volante de 27 años tomó una decisión que marca un quiebre absoluto dentro del club: le comunicó a la dirigencia su intención de marcharse a Alajuelense y solicitó que se sienten a negociar entre las partes para alcanzar un acuerdo beneficioso.

La exclusiva fue revelada en las redes sociales por el periodista Kevin Jiménez, quien además afirmó: “Jorge ganó todo con el club y está listo para una nueva experiencia. Quiere que la directiva coopere ante la oferta de LDA (no se quiere ir libre) y lo ayude a tener esa experiencia internacional. Ahora dependerá del Olimpia si quiere hacer valer el deseo de una de sus leyendas”.

Los próximos días serán determinantes para definir si Jorge Álvarez inicia el 2026 vestido de rojinegro, poniendo fin a una etapa de más de seis años en el club más ganador de Honduras, o si Olimpia logra retenerlo, al menos por un tiempo más.