“Jugador caro”: Jafet Soto se mete con Ángel Zaldivar y le envía un mensaje directo a Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense cerró uno de los fichajes más llamativos del mercado: la llegada del delantero mexicano Ángel Zaldívar, procedente del FC Juárez de la Liga MX. El atacante viene de disputar 21 partidos en el Apertura 2025, donde registró dos goles y una asistencia, números que respaldan su vigencia en el fútbol mexicano.

La incorporación del azteca no ha pasado desapercibida en el medio local, y mucho menos para los rivales directos. Desde Heredia, Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, fue consultado sobre el movimiento que alista Alajuelense y dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Lejos de minimizar el fichaje, Soto destacó el perfil del jugador y dejó entrever que la Liga estaría haciendo un esfuerzo económico importante para concretarlo.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre Ángel Zaldívar?

“Es ingeniero, es un profesional. Es un jugador con muy buena reputación, hasta es influencer. Lo conozco muy bien de muchos años en el fútbol mexicano”, afirmó Jafet.

El jerarca florense fue más allá y dejó un mensaje directo, sin mencionarlo explícitamente, hacia la billetera manuda: “Lo seguí, es un muy buen jugador y profesional. No creo que sea un jugador barato, creo que es un jugador caro. Convencerlo de que venga acá no es fácil, me imagino”.

Las palabras de Soto no solo validan el cartel de Zaldívar, sino que también ponen presión sobre Alajuelense, al tratarse de un futbolista con recorrido en una de las ligas más competitivas de la región y con mercado fuera de Costa Rica.

Mientras en el bando rojinegro afinan los últimos detalles para cerrar la operación, desde Herediano el mensaje fue claro: el fichaje Ángel Zaldívar no es una apuesta menor ni económica. En un mercado donde cada movimiento cuenta, el clásico nacional ya empieza a jugarse fuera de la cancha.