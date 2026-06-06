Alajuelense consigue el refuerzo que Ismael Rescalvo tanto esperaba: “Será presentado”

El futbolista que estaba cerca de ser contratado ya entrenó con el club y será oficializado en poco tiempo.

La Liga Deportiva Alajuelense sumó a su tercer fichaje para disputar la nueva temporada. Después de los arribos de Yeison Molina y Luis Díaz, Ismael Rescalvo sumó otra incorporación que ya estuvo entrenando en las instalaciones del club manudo.

El que está a disposición del DT es Roan Wilson, futbolista que estaba muy cerca de cerrarse. Este sábado por la tarde, el periodista Kevin Jiménez confirmó lo que tanto querían conocer los aficionados rojinegros sobre el armado de la planilla.

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“Roan Wilson hoy ya realizando pruebas físicas con Alajuelense. Será presentado próximamente“, anunció el comunicador en sus redes sociales. De esta manera, se confirma que el cuadro rojinegro continuará la pretemporada con tres incorporaciones.

Uno de los grandes puntos a trabajar de Roan Wilson es el ritmo futbolístico. El mediocampista no suma minutos de manera oficial desde el pasado 22 de agosto, es decir, casi un año sin competencia.

Roan Wilson llega a Alajuelense como agente libre

Lo positivo para la Liga es que regresó al fútbol nacional como agente libre. No renovó su contrato con el Chaves de Portugal y el club no tuvo que desembolsar dinero en su ficha. La directiva negoció con el jugador directamente para cerrar su fichaje.

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El gran reto será que vuelva a brillar en el campeonato nacional con ese nivel que lo llevó a jugar en el fútbol europeo. Tendrá tiempo para ponerse a punto, ya que el Apertura 2026 comenzaría en la última semana de julio después de la cita mundialista.

En resumen

El mediocampista Roan Wilson realizó este sábado las pruebas físicas con la Liga Deportiva Alajuelense.

realizó este sábado las pruebas físicas con la Liga Deportiva Alajuelense. El futbolista costarricense llega en condición de agente libre tras su paso por Portugal.

tras su paso por Portugal. El nuevo refuerzo manudo no juega un partido oficial desde el 22 de agosto de 2025.