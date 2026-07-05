Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Erling Haaland vs. Brasil

Erling Haaland volvió a romper el Mundial 2026. El delantero de Noruega marcó por duplicado ante la Brasil de Carlo Ancelotti y se metió de lleno en la pelea por terminar como máximo goleador del torneo.

Erling Haaland volvió a hacer lo que mejor sabe en el Mundial 2026: aparecer en el área y castigar. Primero puso en ventaja a Noruega con un cabezazo tremendo ante Brasil, en uno de esos goles que parecen escritos para él: centro al área, salto dominante y definición imposible de defender. Después, cuando el partido entraba en su tramo final, volvió a golpear.

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A los 89 minutos, el delantero vikingo liquidó el cruce con un sablazo desde afuera del área que dejó sin respuesta a Allison. Un remate seco, potente, con destino de gol desde que salió de su zurda, para sellar una noche enorme de Noruega y agrandar todavía más su candidatura en la Copa del Mundo.

Erling Haaland hizo historia en el Mundial 2026 (Getty Images).

El doblete no sólo pesa por el resultado. También mueve de lleno la tabla de goleadores del Mundial 2026, donde Haaland ya venía entre los nombres más importantes del torneo. Con estos dos tantos frente a una potencia como Brasil, la estrella del Manchester City llegó a 7 gritos de gol y alcanzó a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima de la tabla.

ver también Brasil 0-2 Noruega EN VIVO: DOBLETE DE HAALADN – minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

La lucha por ser el máximo artillero sigue abierta y cambia partido a partido. Messi, Mbappé, Harry Kane y el propio Haaland aparecen entre los grandes protagonistas de una carrera que gana tensión a medida que avanza la fase de eliminación directa.

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La tabla de goleadores del Mundial 2026