Estados Unidos vs. Bélgica: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de octavos de final del Mundial 2026

Conozca todos los detalles de cómo ver el partido de Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el Lumen Field de Seattle. El partido pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y tendrá al anfitrión ante una selección europea que llega fortalecida por una remontada de alto impacto.

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El equipo de Mauricio Pochettino viene de vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina, aunque tendrá que reacomodar su ataque por una baja clave. Bélgica, dirigida por Rudi García, avanzó después de un exigente 3-2 sobre Senegal en tiempo extra, en un partido que parecía perdido y terminó con una reacción cargada de carácter.

Será un cruce de estilos y de contextos. Estados Unidos jugará en casa, con el empuje de su público en Seattle, mientras que Bélgica intentará apoyarse en la experiencia de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois para meterse en los cuartos de final.

A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

6:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 7:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 8:00 p. m. ET y 5:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Bélgica en Centroamérica

Costa Rica: FOX+.

FOX+. Guatemala: Tigo Sports Guatemala.

Tigo Sports Guatemala. Honduras: Tigo Sports Honduras.

Tigo Sports Honduras. El Salvador: Tigo Sports El Salvador.

Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Tigo Sports Nicaragua. Panamá: Tigo Sports Panamá.

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Cómo llega Estados Unidos al partido contra Bélgica

Estados Unidos llega a este cruce después de vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior. Folarin Balogun abrió el marcador a los 45 minutos y Malik Tillman sentenció el partido a los 82’, en una actuación que le permitió al equipo de Mauricio Pochettino meterse en la fase decisiva del torneo.

La noticia más importante en la previa pasa por Balogun. El delantero fue expulsado al 64’ ante Bosnia y Herzegovina y deberá cumplir un partido de suspensión frente a Bélgica. Es una baja sensible para el equipo estadounidense, que pierde a su referencia ofensiva en una llave de eliminación directa.

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Cristian Roldán tampoco estará disponible, por lo que Pochettino deberá ajustar piezas para sostener el equilibrio del equipo. Ricardo Pepi aparece como la opción natural para ocupar el lugar de Balogun en el ataque.

El balance reciente del anfitrión es de tres victorias y una derrota en los partidos del Mundial: 2-0 a Bosnia y Herzegovina, caída 2-3 ante Turquía, triunfo 2-0 sobre Australia y victoria 4-1 frente a Paraguay. Llega con buenos pasajes, pero también con la obligación de sostener su rendimiento sin su 9 titular.

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Cómo llega Estados Unidos al partido contra Bélgica

Estados Unidos llega a este cruce después de vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior. Folarin Balogun abrió el marcador a los 45 minutos y Malik Tillman sentenció el partido a los 82’, en una actuación que le permitió al equipo de Mauricio Pochettino meterse en la fase decisiva del torneo.

La gran novedad en la previa pasa por Balogun. Aunque el delantero había sido expulsado al 64’ ante Bosnia y Herzegovina y en principio debía perderse el partido contra Bélgica, finalmente quedó habilitado para jugar. FIFA suspendió la sanción por un año de prueba, por lo que el atacante podrá estar disponible para Pochettino en los octavos de final.

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La decisión cambia el panorama ofensivo del anfitrión, que recupera a su referencia de ataque para una llave de eliminación directa. Balogun venía siendo uno de los nombres más importantes de Estados Unidos en el torneo y su presencia le permite al equipo sostener una estructura más cercana a la que utilizó en la ronda anterior.

Cristian Roldán, en cambio, no estará disponible. El balance reciente del anfitrión es de tres victorias y una derrota en los partidos del Mundial: 2-0 a Bosnia y Herzegovina, caída 2-3 ante Turquía, triunfo 2-0 sobre Australia y victoria 4-1 frente a Paraguay.

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Estados Unidos vs. Bélgica: localía, Balogun habilitado y jerarquía europea

El cruce en Seattle tendrá varios puntos de tensión. Estados Unidos jugará como local y buscará aprovechar el ambiente del Lumen Field para empujar desde el inicio, ahora con la tranquilidad de saber que Folarin Balogun podrá estar disponible pese a la roja recibida ante Bosnia y Herzegovina.

La presencia de Balogun cambia el panorama para Pochettino. El delantero le da al anfitrión una referencia ofensiva clara, capacidad de ruptura y peso en el área. A su alrededor, Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergiño Dest y Malik Tillman serán claves para alimentar los ataques y sostener la presión sobre la defensa belga.

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Bélgica, en cambio, llega con más experiencia en sus nombres principales. Courtois, De Bruyne, Lukaku, Tielemans y Trossard ofrecen jerarquía para manejar momentos complicados, algo que ya quedó claro en la remontada ante Senegal.

La clave puede estar en el primer gol. Si Estados Unidos golpea temprano, el estadio puede volverse un factor determinante. Si Bélgica logra controlar el ritmo y llevar el partido a un escenario de paciencia, su experiencia puede pesar en los tramos decisivos.

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Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. Bélgica

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Malik Tillman; Sergiño Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

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Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate; Youri Tielemans, Nicolas Raskin; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Romelu Lukaku. DT: Rudi García.

Quién es el árbitro de Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026

El árbitro designado para Estados Unidos vs. Bélgica será Adham Mohammad Tumah Makhadmeh, de Jordania.

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Árbitro principal: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (Jordania).

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (Jordania). Asistente 1: Mohammad Mustafa Hassan Alkalaf (Jordania).

Mohammad Mustafa Hassan Alkalaf (Jordania). Asistente 2: Ahmad Moannes Alroalle (Jordania).

Ahmad Moannes Alroalle (Jordania). Cuarto árbitro: Pierre Ghislain Atcho (Gabón).

Pierre Ghislain Atcho (Gabón). VAR: Khamis Al Marri (Qatar).

Khamis Al Marri (Qatar). AVAR 1: Nicolás Gallo (Colombia).

Nicolás Gallo (Colombia). AVAR 2: Hernán Mastrángelo (Argentina).

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Qué pasa si Estados Unidos y Bélgica empatan

Si Estados Unidos y Bélgica empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

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En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los cuartos de final se definirá por penales.