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Mientras peligra el contrato de Adidas con la Fedefútbol, estas marcas podrían vestir a Costa Rica: “Nueva alianza”

El vínculo con Adidas corre peligro y Costa Rica tiene dos alternativas en caso de que no prospere el acuerdo actual.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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La Sele podría cambiar de marca.
© FedefútbolLa Sele podría cambiar de marca.

La Selección de Costa Rica podría dejar de tener en su indumentaria a la marca Adidas. El contrato está en riesgo debido a que no se alcanzó la cantidad de venta esperada. También se dio un polémico hecho que generó mucho malestar en la marca alemana.

La información que se dio a conocer semanas atrás decía que desde la Fedefútbol tomaron la decisión de desprenderse de diferentes productos de Adidas a precios muy bajos y así dárselos a sus empleados. Por eso, hubo mucho enojo.

Por este motivo, Adidas quiere extender el vínculo con La Sele con una baja en los ingresos económicos. Según la información que aportó Teletica, las negociaciones no fueron positivas debido a que la propuesta de la marca alemana no gustó en la federación.

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Costa Rica podría cambiar Adidas por Nike o Reebok

Ante este escenario, aparecen dos opciones para construir una “nueva alianza comercial” informó el periodista Everardo Herrera. Estas son Nike y Reebok. La marca de la pipa, en caso de darse, sería la única en vestir a una Selección de Centroamérica.

Reebok, por su parte, ya tiene en su listado a la Selección de Panamá y estará en el Mundial 2026. Justamente este martes presentó las tres nuevas camisetas que estarán en la Copa del Mundo representando a los Canaleros.

Pese a que existe la posibilidad de que estas dos marcas negocien con La Sele, desde la Fedefútbol esperan a que Adidas vuelva a presentar una propuesta similar a la que tiene en la actualidad. En esta oportunidad, analizarían renovar el contrato.

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En síntesis

  • Adidas evalúa terminar su contrato con la Selección de Costa Rica por bajas ventas.
  • La Fedefútbol rechazó una oferta de renovación con menores ingresos económicos de la marca alemana.
  • Nike y Reebok surgen como alternativas comerciales tras la filtración del periodista Everardo Herrera.

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