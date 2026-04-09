Costa Rica, al límite: a qué hora y dónde ver el partido de La Sele Femenina vs. Islas Caimán que puede dejarla sin Mundial 2027

La Selección Femenina de Costa Rica ya trabaja con la mirada puesta en el partido ante Islas Caimán, correspondiente a la clasificatoria de Concacaf rumbo al próximo Mundial Brasil 2027.

El equipo afina detalles para un compromiso importante en esta fecha FIFA, con el objetivo de mantener su buen paso en el torneo.

Como dato adicional, la Tricolor afrontará este encuentro con una baja sensible, ya que Verónica Matarrita no podrá estar disponible tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda durante su etapa con River Plate.

Costa Rica vs. Islas Caimán: a qué hora ver el partido de La Sele Femenina

El partido entre Costa Rica e Islas Caimán se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, el viernes 10 de abril de 2026, a partir de las 6:00 p.m. hora de Costa Rica.

¿Dónde ver Costa Rica vs. Islas Caimán?

Si quieres seguir el partido entre Costa Rica e Islas Caimán por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027, aquí te mostramos la plataforma en la que podrá verse en Centroamérica:

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Lindsay Camila reconoce avances, pero admite que la Tricolor aún está lejos de su mejor nivel

En entrevista con Teletica.com, la entrenadora de La Sele, Lindsay Camila, reconoció que, aunque la Selección Femenina ha mostrado mejoría en ataque, todavía está lejos del nivel que pretende alcanzar.

Según explicó, el equipo apenas está en un 30% o 40% de lo que ella quiere ver en cancha.

“Bueno, en realidad ya mejoramos mucho buscando el gol. Lo que necesitamos ser más efectivas bajo el arco. Marcamos buenos goles contra Bermudas, contra Granada nos fue bien“.

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“Contra Brasil yo estaba buscando números, nunca habíamos hecho gol en Brasil antes tras cuatro o cinco partidos contra ellas, si no me equivoco, así fue que nosotras logramos marcar“, puntualizó.

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“Este es el objetivo, buscar hacer gol, buscar jugar más adelante. Estamos quizá a 30 o 40% de lo que quiero yo”, aseveró la DT.

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¿Cómo llega La Sele Femenina?

La Sele Femenina de Costa Rica llega en un gran momento a este encuentro de Eliminatorias. Actualmente se ubica en el segundo lugar del Grupo C con 6 puntos en 2 partidos, manteniendo un rendimiento perfecto.

Además, viene de una contundente victoria 8-0 ante Islas Bermudas, lo que refuerza su buen nivel ofensivo y confianza de cara al duelo frente a Islas Caimán.

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¿Cómo llega Islas Caimán a este partido?

La selección femenina de Islas Caimán llega en una situación complicada dentro del Grupo C. Actualmente se ubica en el último lugar sin puntos, tras haber perdido sus dos partidos disputados.

En sus presentaciones anteriores, cayó 13-0 ante Guatemala y 4-0 frente a Islas Bermudas, resultados que evidencian dificultades tanto en defensa como en ataque, con 17 goles en contra y ninguno a favor.