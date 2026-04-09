Cartaginés vs. Herediano: a qué hora y dónde ver el partido por la punta del Clausura 2026 de Costa Rica

Cartaginés y Herediano protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026.

El encuentro pinta como un choque clave en la pelea por los primeros puestos, con dos equipos que llegan en plena disputa por la cima.

Los brumosos de Amarini Villatoro atraviesan un gran momento y buscarán hacerse fuertes en casa, mientras que el Team de José Giacone intentará defender el liderato en una fase decisiva del campeonato, donde cada punto puede marcar la diferencia.

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Cartaginés vs. Herediano: a qué hora ver el partido por el liderato del Clausura 2026

El partido entre Cartaginés y Herediano se jugará el viernes 10 de abril a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica en el estadio Fello Meza.

Cartaginés vs. Herediano: por dónde ver el partido por el liderato del Clausura 2026

El partido entre Cartaginés y Herediano por el liderato del Clausura 2026 se podrá ver en Costa Rica a través de:

FUTV

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¿Cómo llega Cartaginés?

Cartaginés suma 26 puntos y marcha en la tercera posición del torneo, tras registrar ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas.

El conjunto dirigido por Amarini Villatoro se mantiene como uno de los animadores del certamen y llega motivado luego de imponerse 3-2 a Sporting FC en condición de visitante.

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¿Cómo llega Herediano?

Por su parte, Herediano lidera el campeonato con 28 puntos, luego de sumar nueve victorias, un empate y cuatro derrotas.

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El equipo dirigido por José Giacone llega en buen momento, tras vencer 1-0 a Puntarenas en casa y luego de imponerse 2-1 a Alajuelense en otro triunfo clave.

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Cartaginés vs Herediano: últimos enfrentamientos