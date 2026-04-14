Estados Unidos acelera para robársela: Nicaragua tiene una joya en LA Galaxy que deslumbró a Barcelona y Juventus

En el horizonte de Nicaragua asoma un nuevo nombre con interesante proyección: Justin Díaz. Se trata de un centrodelantero categoría 2002, que juega en la renombrada cantera de LA Galaxy de la MLS hace ya cuatro años e integra el equipo U-14, con el cual viene de generar revuelo en Europa.

Más precisamente en España, donde participó de un prestigioso torneo juvenil llamado Mediterranean International Cup (MIC) y llegó hasta la final siendo titular con el cuadro angelino, que se proclamó subcampeón tras perder 1-0 ante Atlético de Madrid en el partido decisivo.

Justin Díaz, el nicaragüense que deslumbró a Barcelona y Juventus

Pese a que no tuvieron suerte contra los Colchoneros, Justin Díaz dejó su huella al convertirse en el máximo artillero del MIT con 9 goles, superando por uno al mediapunta italo-argentino Filippo Amadio, de la Juventus, y a dos perlas de La Masía del Barcelona: Juan Fernández Casino y Fode Diallo Conde.

El último, de ascendencia guineana-española, llegó a anotar 97 tantos en 38 partidos en la campaña 2023-2024. Una cifra insólita hasta para los estándares de Lionel Messi y Lamine Yamal cuando tenían la edad del apodado como “El nuevo Eto’o”. Por lo que la bota de oro que ganó Díaz tiene un sabor especial.

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En el camino de LA Galaxy se cruzaron Sportivo Belgrado, Girona y Bayer Leverkusen. A los tres equipos les anotó Díaz, quien ciertamente entró en el radar de varios equipos internacionales después del certamen. Aunque en Estados Unidos, el país donde nació, ya lo tienen visto.

EE.UU. se acerca a la joya de Nicaragua

Al tener también raíces mexicanas y nicaragüenses, Díaz puede jugar para cualquier de las tres selecciones. Todavía no ha sido convocado formalmente por ninguna, aunque desde la U.S. Soccer ya lo tentaron al llamarlo para los campamentos U-14.

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Naturalmente, al tratarse de un futbolista tan joven, tiene tiempo para definir a qué país desea representar. Pero si desde la FENIFUT no se mueven para empezar a integrarlo a las selecciones menores de Nicaragua, es posible que el “9” se decante por alguna de las dos potencias de la Concacaf.

Datos clave

El delantero Justin Díaz brilló con el LA Galaxy al ser el máximo artillero (9 goles) de la Mediterranean International Cup, superando a promesas de Barcelona y Juventus.

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Nacido en Estados Unidos pero de raíces nicaragüenses y mexicanas, el atacante ya fue tentado por la U.S. Soccer al citarlo a sus campamentos juveniles.

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Nicaragua corre el riesgo de perder a su “joya” de la MLS si no acelera los trámites para convocarlo a las selecciones menores antes que EE. UU. o México.