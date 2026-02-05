Este miércoles, los Rayados de Monterrey estuvieron presentes en el Cementos Progreso para disputar ante Xelajú el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions. El duelo terminó con un resultado totalmente inesperado en la previa: fue 1-1.

Después del encuentro, uno de los protagonistas del equipo de la Liga MX, Lucas Ocampos, arremetió contra el césped artificial que presenta el estadio en el que juega de local Comunicaciones.

El ex Sevilla, Milan, Ajax, entre otros, pisó estadios de primer nivel durante su experiencia en Europa. Estuvo en campos como el Old Trafford del Manchester United, el mítico Santiago Bernabéu del Real Madrid y el Camp Nou del FC Barcelona.

ver también “Lo pagamos caro”: Roberto Hernández no se guarda nada y expone el grave error de Xelajú ante Monterrey

Ahora le tocó estar en el Cementos Progreso, estadio que no le gustó según sus declaraciones: “Una cancha que no estamos acostumbrados. Nos va a venir bien jugar en un campo que no es sintético (sobre la revancha), ojalá que se dejen de jugar en estos campos porque hace un fútbol totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados los futbolistas“.

Luego, le preguntaron si sería un fracaso caer ante los Superchivos en esta instancia: “Sí, obvio. Tenemos un lindo partido el fin de semana. Primero nos toca América, después pensar en la vuelta. La idea de todos es llegar lo máximo posible en esta competición. No sería nada agradable no poder ganar en casa“.

¿Qué necesita Xelajú para hacer historia contra Monterrey?

Con el empate sobre el final, Monterrey tiene la ventaja en cuanto al marcador, ya que continúa vigente la regla del gol de visitante. Esto obliga a Xelajú a anotar en la casa de los Rayados el próximo miércoles. Un empate por 0-0 le da el boleto a los de la Liga MX. Con otro 1-1, el juego se definirá en tiempo extra. Cualquier otro empate por un resultado diferente pondrá a Xela en octavos. Además, el que gane obtendrá el pase automáticamente.

Publicidad