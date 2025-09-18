Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Ya lo confirmaron: Alajuelense toma una decisión con el fichaje de última hora que pidió Machillo Ramírez

El entrenador de Alajuelense pidió por más fichajes a horas de que cierre el mercado y la directiva tomó una decisión.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico ya tiene una respuesta del club manudo.
© Prensa AlajuelenseEl técnico ya tiene una respuesta del club manudo.

En el cierre del mercado de fichajes, Óscar Ramírez se reunió con el gerente deportivo, Carlos Vela, para hablar sobre la llegada de nuevos futbolistas a la Liga Deportiva Alajuelense. El DT había dicho que necesitaban más figuras para los partidos que se le vienen.

El mercado en Costa Rica cierra este miércoles 18 de septiembre de manera definitiva. Ya concluyó este martes para las transferencias internacionales. A falta de pocas horas para que finalice, el Machillo Ramírez ya tiene una respuesta por parte de la directiva manuda.

La Nación confirmó que Alajuelense no traerá más fichajes y que se baja del mercado, a pesar de la solicitud de su entrenador. De esta manera, el conjunto rojinegro termina su participación en el mercado con la contratación de tres futbolistas.

Publicidad
Sorpresa en Alajuelense: sale a la luz el millonario negocio oculto detrás de la partida de una las joyas del Machillo Ramírez

ver también

Sorpresa en Alajuelense: sale a la luz el millonario negocio oculto detrás de la partida de una las joyas del Machillo Ramírez

Las altas de Alajuelense en el mercado de fichajes para la temporada 2025/2026

El primero en llegar fue John Paul Ruiz proveniente de Grecia. El lateral comenzó como titular en el inicio de la temporada. Desde el regreso de Ronald Matarrita, el ex Aris Limassol pasó a ser suplente. En lo que va de la temporada, suma 10 partidos (5 como titular) con Alajuelense en los que pudo anotar un gol.

Publicidad

Después, de manera sorpresiva, arribó otro lateral izquierdo como Elián Quesada desde el Arsenal de Inglaterra. El nacido en Londres llegó como una apuesta del club. Hasta el momento, solo tuvo 80 minutos en cancha. Por ahora, no logra tener el ritmo que desea tras su salida de los Gunners.

Publicidad

El último en poner la firma como nuevo jugador de Alajuelense fue Ronaldo Cisneros. El delantero desembarcó en Alajuela desde Querétaro por un año. Debutó ante Saprissa ingresando en el segundo tiempo. Luego, ha sido titular en los tres partidos siguientes que tuvo la Liga, aunque aún no marcó.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La sentencia de última hora sobre el fichaje de Jozy Altidore a Saprissa
Deportivo Saprissa

La sentencia de última hora sobre el fichaje de Jozy Altidore a Saprissa

Kurt Morsink revela los clubes de Europa que tienen a Manfred Ugalde en el radar
Costa Rica

Kurt Morsink revela los clubes de Europa que tienen a Manfred Ugalde en el radar

Revelan la verdad sobre el posible regreso de Jewison Bennette a Herediano
Costa Rica

Revelan la verdad sobre el posible regreso de Jewison Bennette a Herediano

Guatemala y Panamá celebran gracias a la FIFA antes de ir a El Salvador
Fútbol Internacional

Guatemala y Panamá celebran gracias a la FIFA antes de ir a El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo