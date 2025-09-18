En el cierre del mercado de fichajes, Óscar Ramírez se reunió con el gerente deportivo, Carlos Vela, para hablar sobre la llegada de nuevos futbolistas a la Liga Deportiva Alajuelense. El DT había dicho que necesitaban más figuras para los partidos que se le vienen.

El mercado en Costa Rica cierra este miércoles 18 de septiembre de manera definitiva. Ya concluyó este martes para las transferencias internacionales. A falta de pocas horas para que finalice, el Machillo Ramírez ya tiene una respuesta por parte de la directiva manuda.

La Nación confirmó que Alajuelense no traerá más fichajes y que se baja del mercado, a pesar de la solicitud de su entrenador. De esta manera, el conjunto rojinegro termina su participación en el mercado con la contratación de tres futbolistas.

Publicidad

Publicidad

ver también Sorpresa en Alajuelense: sale a la luz el millonario negocio oculto detrás de la partida de una las joyas del Machillo Ramírez

Las altas de Alajuelense en el mercado de fichajes para la temporada 2025/2026

El primero en llegar fue John Paul Ruiz proveniente de Grecia. El lateral comenzó como titular en el inicio de la temporada. Desde el regreso de Ronald Matarrita, el ex Aris Limassol pasó a ser suplente. En lo que va de la temporada, suma 10 partidos (5 como titular) con Alajuelense en los que pudo anotar un gol.

Publicidad

Después, de manera sorpresiva, arribó otro lateral izquierdo como Elián Quesada desde el Arsenal de Inglaterra. El nacido en Londres llegó como una apuesta del club. Hasta el momento, solo tuvo 80 minutos en cancha. Por ahora, no logra tener el ritmo que desea tras su salida de los Gunners.

Publicidad

Publicidad

El último en poner la firma como nuevo jugador de Alajuelense fue Ronaldo Cisneros. El delantero desembarcó en Alajuela desde Querétaro por un año. Debutó ante Saprissa ingresando en el segundo tiempo. Luego, ha sido titular en los tres partidos siguientes que tuvo la Liga, aunque aún no marcó.

Publicidad