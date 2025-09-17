Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Sorpresa en Alajuelense: sale a la luz el millonario negocio oculto detrás de la partida de una las joyas del Machillo Ramírez

De salir todo acorde al plan, las arcas de Alajuelense se verán abastecidas con importantes sumas de dinero.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sale a la luz el millonario negocio oculto detrás de la partida de una las joyas de Alajuelense
© Jorge Navarro / LNSale a la luz el millonario negocio oculto detrás de la partida de una las joyas de Alajuelense

A falta de pocas horas para que se cierre el mercado de piernas en Costa Rica, las noticias sobre fichajes de última hora comienzan a ganar cada vez más protagonismo. Sin embargo, Liga Deportiva Alajuelense cerró en silencio un importante negocio con el traspaso de una de sus joyas, del cual se acaban de conocer más detalles.

Se trata de Kenyel Michel, quien hace días fue vendido al Minnesota United de la MLS por aproximadamente un millón de dólares. Pero por pedido expreso del presidente del club, Joseph Joseph, se quedará hasta que finalice el Torneo Apertura 2025.

Salen a la luz más detalle del negocio que hizo Alajuelense con Michel

En una entrevista concedida este miércoles a Tigo Sports Radio, Kurt Morsink, agente de Michel, detalló que Alajuelense vendió “el 60% (de su ficha) por alrededor de $1 millón y Minnesota tiene chance de comprar otro 20% o 30% por un monto importante también. Después, la Liga se dejaría una futura venta con eso también”.

Publicidad
Kenyel Michel traslada la bola ante la pegajosa marca de Haxzel Quirós. (Foto: Unafut)

Kenyel Michel traslada la bola ante la pegajosa marca de Haxzel Quirós. (Foto: Unafut)

“Por su edad, a Kenyel no queríamos presionarlo, pero sí sacarlo ya. Obviamente, tiene que seguir trabajando un par de cosas: fortalecer el tren superior, él ya lo sabe, seguir con las clases de inglés, está haciendo sesiones de video con nuestro video analista y con Minnesota también todas las semanas“, añadió Morsink.

Publicidad

La de idea de todas las partes involucradas es que el extremo de 20 años, que regresó desde Cartaginés a la institución rojinegra por decisión de Óscar “Machillo” Ramírez, y actualmente lleva dos goles y una asistencia en doce partidos, dé el gran salto al fútbol europeo tras el Mundial 2026.

Afuera de La Sele: el Piojo Herrera tomó una drástica decisión con una figura de Costa Rica para las Eliminatorias

ver también

Afuera de La Sele: el Piojo Herrera tomó una drástica decisión con una figura de Costa Rica para las Eliminatorias

Minnesota United acaba de vender a un delantero canadiense (Tani Oluwaseyi) en 8 millones de euros a Villarreal. Entonces, con Kenyel el plan es que vaya a Minesotta, que lo haga bien, que sea parte del Mundial, que eso es otro tema en este momento, y después ojalá venderlo a Europa”, sentenció Morsink.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala se sorprende con anuncio de Montreal sobre Olger Escobar
Guatemala

Guatemala se sorprende con anuncio de Montreal sobre Olger Escobar

A Jorge Luis Pinto le dieron a elegir entre Costa Rica y Honduras para clasificarse al Mundial 2026
Fútbol Internacional

A Jorge Luis Pinto le dieron a elegir entre Costa Rica y Honduras para clasificarse al Mundial 2026

Nadie en Honduras lo esperaba; Cristopher “Buhó” Meléndez es puesto en el radar de Europa: “Me encanta mucho”
Honduras

Nadie en Honduras lo esperaba; Cristopher “Buhó” Meléndez es puesto en el radar de Europa: “Me encanta mucho”

Guatemala se choca con problema inesperado para Luis Fernando Tena
Guatemala

Guatemala se choca con problema inesperado para Luis Fernando Tena

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo