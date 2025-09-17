Sorpresa en Alajuelense: sale a la luz el millonario negocio oculto detrás de la partida de una las joyas del Machillo Ramírez

A falta de pocas horas para que se cierre el mercado de piernas en Costa Rica, las noticias sobre fichajes de última hora comienzan a ganar cada vez más protagonismo. Sin embargo, Liga Deportiva Alajuelense cerró en silencio un importante negocio con el traspaso de una de sus joyas, del cual se acaban de conocer más detalles.

Se trata de Kenyel Michel, quien hace días fue vendido al Minnesota United de la MLS por aproximadamente un millón de dólares. Pero por pedido expreso del presidente del club, Joseph Joseph, se quedará hasta que finalice el Torneo Apertura 2025.

Salen a la luz más detalle del negocio que hizo Alajuelense con Michel

En una entrevista concedida este miércoles a Tigo Sports Radio, Kurt Morsink, agente de Michel, detalló que Alajuelense vendió “el 60% (de su ficha) por alrededor de $1 millón y Minnesota tiene chance de comprar otro 20% o 30% por un monto importante también. Después, la Liga se dejaría una futura venta con eso también”.

Kenyel Michel traslada la bola ante la pegajosa marca de Haxzel Quirós. (Foto: Unafut)

“Por su edad, a Kenyel no queríamos presionarlo, pero sí sacarlo ya. Obviamente, tiene que seguir trabajando un par de cosas: fortalecer el tren superior, él ya lo sabe, seguir con las clases de inglés, está haciendo sesiones de video con nuestro video analista y con Minnesota también todas las semanas“, añadió Morsink.

La de idea de todas las partes involucradas es que el extremo de 20 años, que regresó desde Cartaginés a la institución rojinegra por decisión de Óscar “Machillo” Ramírez, y actualmente lleva dos goles y una asistencia en doce partidos, dé el gran salto al fútbol europeo tras el Mundial 2026.

“Minnesota United acaba de vender a un delantero canadiense (Tani Oluwaseyi) en 8 millones de euros a Villarreal. Entonces, con Kenyel el plan es que vaya a Minesotta, que lo haga bien, que sea parte del Mundial, que eso es otro tema en este momento, y después ojalá venderlo a Europa”, sentenció Morsink.