Este domingo, en la antesala del partido entre la Liga Deportiva Alajuelense y Sporting, se dio una situación particular que obligó a Óscar Ramírez a tomar medidas que sorprendió a todos los aficionados manudos.

En las redes sociales de Alajuelense, se informó que Tristan Demetrius, una de las grandes promesas del equipo, estaba dentro de los convocados para ser parte del duelo de la jornada 16 de la Liga Promérica (tal como se observa en la primera imagen que publicó la Liga).

Sin embargo, minutos después, Alajuelense eliminó la publicación y publicó una nueva alineación titular, ya sin la presencia de Tristan Demetrius, quien había sido suspendido tras ver la tarjeta roja contra Cartaginés el pasado jueves.

“Sancionar al jugador Tristan Demetrius con dos partidos de suspensión y una multa de 250.000 colones de conformidad con lo establecido en el artículo 37 inciso 3), al ser la primera vez que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave”, informó el Tribunal Disciplinario sobre la expulsión del haitiano.

¿Por qué Alajuelense podría haber perdido los puntos?

De esta manera, la Liga Deportiva Alajuelense se salvó de sufrir una quita de puntos, ya que la inscripción del jugador haitiano podría haber generado que Sporting pida los puntos con total razón y argumentos válidos. En caso de alinear a un jugador suspendido, la Unafut da por perdido el partido.

Isaac Badilla es quien ocupó la posición del suspendido Tristan Demetrius entre la lista de convocados. Se desconoce si en la Liga no prestaron atención a este detalle o fue un error de quienes publicaron la alineación inicial.