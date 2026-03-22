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Erick Lonnis se pronuncia por el caso Alejandro Bran y golpea a Alajuelense con la verdad más incómoda: “Quitarlo es lo más fácil”

Mientras Alejandro Bran sigue apartado, la postura de Erick Lonnis irrumpe con una mirada incómoda para un sector de la afición de Alajuelense.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Erick Lonnis no se guardó su opinión.
© Yashín Quesada / X.Erick Lonnis no se guardó su opinión.

Las consecuencias por el escándalo de indisciplina que protagonizó Alejandro Bran siguen golpeando a Liga Deportiva Alajuelense. Actualmente, el futbolista se encuentra apartado del primer equipo junto a Kenneth Vargas por los sucesos de la madrugada del pasado jueves.

En el condominio donde reside, Bran protagonizó un altercado que escaló al punto de requerir la intervención de la Fuerza Pública, convocada tras denuncias por comportamiento agresivo y disturbios.

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Una imagen lamentable

En medio del operativo, el mediocampista de 23 años fue esposado y quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron, exponiendo una imagen que golpeó de lleno a la institución.

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A raíz de esto, Alajuelense actuó con firmeza: tanto Bran como Vargas fueron sancionados internamente y apartados del plantel que dirige Óscar “Machillo” Ramírez mientras se evalúa su situación.

La postura de Erick Lonnis

Durante su participación en el programa Deportes Más, Erick Lonnis, directivo del Deportivo Saprissa pero también ex futbolista, sorprendió al aportar una visión sumamente comprensiva sobre lo sucedidocon el mediocampista de 23 años y señalando que echarlo de la Liga, como muchos manudos piden, sería poco ético.

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“Todos en la vida generalmente nos hemos equivocado. La diferencia de muchos de los que critican ahora y son implacables es que cuando crecieron no había celulares con cámara, pero si hubiera habido más de una diría ‘uh mae, si aquella me hubiera agarrado a mí…’”, comenzó matizando.

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“Entonces, uno debe ser lo suficientemente empático para decir ‘esto me pudo haber pasado a mí’, o a un familiar. No estamos normalizando la situación, no es una actitud profesional, pero yo poniéndome en el lugar de que tenemos más de 200 muchachos bajo la responsabilidad de un equipo, todos ellos tienen algún tipo de situación”, contó Lonnis.

“Entonces, cuando la gente dice ‘a ese hay que echarlo, a ese hay que cortarle la cabeza’, yo no estoy de acuerdo, porque cuando los padres de familia traen un niño a nuestras divisiones menores te están dando cierta responsabilidad, te está diciendo ‘haga de este muchacho un jugador, pero también edúquelo’. Es muy fácil decir ‘este muchacho se equivocó’ y descartado”, profundizó el ex arquero.

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“Como clubes tenemos la responsabilidad, que nos han transferido los padres, para educar, disciplinar e inculcar valores. Quitarlo es lo más fácil para cualquiera, pero a veces el club es la última tabla de salvación que puede tener un muchacho. Si se equivoca, hay que corregirlo, y si otra vez se equivoca, hay que corregirlo. Si la tercera ya es muy grave, bueno, ya no se puede…”, sentenció Lonnis, dejando una reflexión que se opone directamente a la postura más dura dentro de la afición de Alajuelense.

En síntesis

  • Sanción inmediata: Alejandro Bran y Kenneth Vargas fueron apartados del primer equipo tras un escándalo de indisciplina en la madrugada del jueves.
  • Qué pasó: Intervención policial en su condominio, videos virales y versiones de altercado bajo presunto consumo de licor.
  • Lonnis fue claro: criticó los pedidos de expulsión y lanzó la frase que incomoda en Alajuelense: “Quitarlo es lo más fácil”.
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