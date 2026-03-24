¿Lo echaba de Alajuelense? Revelan la postura de León Weinstock sobre el caso Alejandro Bran que choca con Joseph Joseph

En los últimos meses, Liga Deportiva Alajuelense tuvo tres casos fuertes de indisciplina: la salida nocturna que terminó en pleito entre Creichel Pérez y John Paul Ruiz, el choque de Bayron Mora por conducir en estado de ebriedad y el arresto por unos minutos de Alejandro Bran, quien habría estado “drogado” mientras aceleraba su moto a altas horas de la madrugada en el parqueo del condominio en el que vive.

Por este incidente, el mediocampista de 24 años recibió un triple castigo. Además de quedar marginado en el último partido, el club le aplicó una multa económica. Y por otro lado, el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, Fernando Batista, lo dejó fuera de la convocatoria para los amistoso de la presente fecha FIFA contra Jordania e Irán.

Uno de los reclamos que buena parte del liguismo y del fútbol costarricense le hizo a la cúpula dirigencial de la Liga, presidida por Joseph Joseph, pasa por la suavidad de la reprimenda. Pedían una medida ejemplificadora, con el fin de evitar más casos de indisciplina en el futuro, pero no sucedió.

La gran diferencia entre Joseph Joseph y León Weinstock

Este tema fue abordado en la última emisión del programa Teléfono Rojo, donde el periodista Josué Quesada marcó las diferencias temperamentales que hay entre el jerarca de Alajuelense y otro de los directivos, León Weinstock, quien además es abogado de la institución y se perfila como posible presidente en el futuro.

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“Yo con León tengo qunce días de no hablar. La última vez que hablé con él fue para lo de los lavatorios de Puntarenas. Pero yo sé que Weinstock sí le hubiera metido su patadita en el trasero a los de Caifornia, a los de la Cali, y a Bran. Son muy amigos León y Joseph Joseph. Y los dos tienen una altura, una educación, una cultura, un mundo… Los dos son marqueses. Pero hay una energía diferente entre ambos”, aseveró Quesada, yendo más allá con la comparación.

“Joseph Joseph es el tío tuanis, el tío bueno… León no, León es más faja, es más bravo”, sentenció. Mientras el volante y su compañero, Kenneth Vargas, purgan su sanción, puertas adentro de la Liga ya pasan la página y se enfocan en juntar fuerzas para volver a la senda del triundo contra Guadalupe el domingo 5 de abril, por la jornada 14 del Clausura 2026 en el que siguen cuartos.

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En síntesis