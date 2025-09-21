La serie entre la Liga Deportiva Alajuelense y Motagua por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana promete ser uno de los choques más intensos de la fase, no solo por lo que está en juego, sino también por la rivalidad y la pasión que envuelve a ambos equipos.

Con la afición manuda ilusionada y el cuadro hondureño decidido a dar la sorpresa, el ambiente previo se ha encendido aún más gracias a las palabras del Machillo Ramírez.

ver también “En el mismo saco”: Alajuelense y Machillo Ramírez sorprendidos con la petición que le hizo Motagua a Javier López

¿Cuáles fueron las 4 palabras del Machillo Ramírez para calentar la previa ante Motagua en Copa Centroamericana?

Publicidad

Publicidad

El Machillo Ramírez encendió el ambiente al soltar cuatro palabras que retumbaron en la afición manuda: “Queremos sacar a Motagua”. Con esa frase, dejó claro el objetivo del equipo y transmitió un mensaje de confianza y determinación.

“El martes es una final. Si yo recuerdo antes, las finales eran en pentagonales. Ahora hay un desgaste invisible en el sentido de exigir al máximo a los muchachos y se dan sus problemáticas. Me gustaría ir bien en los dos torneos. Queremos sacar a Motagua y dar el empuje de motivación a la Selección“, comentó Machillo Ramírez.

Publicidad

Machillo Ramírez – Alajuelense

Publicidad

“No perdimos el objetivo de ganar, buscamos los mejores elementos con lo colectivo, manteniendo las características y tratando de lograr el objetivo de los tres puntos y descansar a la gente. Nos sale a media agua el tema del torneo nacional, pero estamos ahí en la pelea, y ahora enfocarnos más en la Centroamericana“, finalizó el Machillo Ramírez.

Publicidad

Con esas palabras, el Machillo Ramírez dejó en claro que Alajuelense no pierde de vista sus metas y que, aunque el desgaste del calendario ha pasado factura en el torneo local, el grupo mantiene firme la ambición de trascender en la Copa Centroamericana

¿Cuándo juega Alajuelense vs. Motagua por Copa Centroamericana?

Alajuelense y Motagua se enfrentan por la Copa Centroamericana de Concacaf el martes 23 de septiembre a las 8:00 p.m. en el partido de ida de los cuartos de final desde el Estadio Alejandro Morera Soto

Publicidad