La Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú dejaron todo abierto en la ida de la Final de la Copa Centroamericana 2025 tras empatar 1–1 en el Estadio Alejandro Morera Soto. El duelo, intenso y disputado, reflejó la presión de una serie que definirá al nuevo campeón regional.

Ronaldo Cisneros fue claro al elegir a su figura del empate entre Alajuelense y Xelajú, especialmente considerando que entre las opciones estaban Anthony Hernández, Rubén Silva e incluso él mismo.

Anthony Hernández fue el más desequilibrante de la noche en la ofensiva de Alajuelense. De hecho fue quien asistió para que Ronaldo Cisneros marcara el tanto del empate. Sin embargo, Rubén Silva fue el encargado de evitar más anotaciones rojinegras, incluso, atajando dos penales.

Ronaldo Cisneros fue autocrítico y a la vez elogioso al analizar el empate ante Xelajú, destacando que Alajuelense tuvo varias opciones claras para ampliar el marcador, pero la intensidad del partido y el desempeño rival terminaron equilibrando todo.

Cisneros también reconoció que, pese al esfuerzo rojinegro, la gran figura de la noche fue el guardameta del conjunto quetzalteco, cuyo nivel impidió que la Liga se llevara una ventaja en la ida de la final atajando hasta dos penales.

“A mí parecer tuvimos varias oportunidades para aumentar el marcador pero terminó siendo una final bastante intensa y hoy la gran figura fue el arquero de ellos”, comentó Ronaldo Cisneros reconociendo el gran trabajo del arquero de Xelajú en la final.