“Uno de los grandes fichajes de Alajuelense”: Machillo Ramírez se rinde ante la figura manuda que les dio el boleto a la final

La Liga Deportiva Alajuelense volvió a brillar en el plano internacional al clasificar a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, tras una infartante definición por penales ante Olimpia de Honduras en Tegucigalpa.

El conjunto rojinegro, dirigido por Óscar Ramírez, logró imponerse desde los doce pasos luego de que el tiempo reglamentario y la prórroga terminaran igualados 1-1, repitiendo el mismo marcador de la ida en el Morera Soto.

Sin embargo, la gran figura de la noche fue el portero Washington Ortega, quien se convirtió en héroe al detener tres penales consecutivos y sellar el boleto de los manudos a una nueva final internacional.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre Washington Ortega?

Tras el encuentro, el técnico Óscar Ramírez no ocultó su orgullo por el rendimiento de su guardameta uruguayo: “Él es penalero, nos da tranquilidad y tuvo mucho que ver. Lideó con tres penales y con repetición incluida, eso habla de la calidad. Él ha sido uno de los grandes fichajes de Alajuelense”.

Washington Ortega fue figura ante Olimpia. (Foto: LDA)

El Machillo destacó además la fortaleza mental del portero en un ambiente tan hostil como el estadio Nacional de Tegucigalpa, donde miles de aficionados hondureños alentaban sin cesar al Olimpia.

Publicidad

Publicidad

ver también La reacción de Joel Campbell que se viralizó: así festejo el delantero la clasificación de Alajuelense a la final de la Copa Centroamericana

Ortega, el héroe rojinegro

Con su actuación, Washington Ortega no solo aseguró el pase a la final, sino que también consolidó su lugar como uno de los referentes de esta Alajuelense, que busca cerrar el año con un título internacional y el impulso anímico perfecto para el cierre del torneo nacional.