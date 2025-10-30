Machillo Ramírez contra las cuerdas: Alajuelense expone a su entrenador por una de sus decisiones más polémicas

En medio del buen momento futbolístico que vive Liga Deportiva Alajuelense, el técnico Óscar Ramírez enfrenta una inesperada controversia interna que ha llamado la atención de la afición rojinegra.

El tema tiene nombre y apellido: Elián Quesada, el joven lateral izquierdo que llegó procedente del Arsenal de Inglaterra y que apenas ha tenido minutos desde su fichaje.

¿Cuál es la revelación que hicieron en Alajuelense sobre Elián Quesada?

La situación tomó fuerza en las últimas horas, luego de que el propio club manudo saliera a aclarar públicamente que la contratación de Quesada sí fue aprobada por el entrenador, contradiciendo la versión que parecía desprenderse de las declaraciones del Machillo.

Ante el revuelo generado por esas palabras, desde el departamento de prensa de Alajuelense aclararon la situación en el programa Tigo Sports Radio. El periodista José Alberto Montenegro compartió un mensaje de Leo Medina, vocero institucional, donde se confirmaba que la llegada de Quesada fue decisión aprobada por Ramírez.

La polémica con Elián

Durante la conferencia previa al duelo de vuelta ante Olimpia por las semifinales de la Copa Centroamericana, el técnico fue consultado sobre la situación del jugador y sus escasas apariciones con la camiseta rojinegra. Machillo Ramírez dijo lo que realmente piensa sobre Elián Quesada, dejando la sensación de que no confía plenamente en el lateral.

“Elián es un muchacho muy joven, no sé por qué guardan tantas expectativas con él, no sé si es por el club del que procede. Tiene cosas interesantes, pero también falencias. Está en proceso, y uno como entrenador ve si se puede usar en algún momento”, dijo Ramírez.

Mientras algunos sectores de la afición consideran que el Machillo no confía en el jugador, otros defienden la postura del técnico, quien históricamente ha sido cuidadoso al introducir jóvenes en el primer equipo.

Aun así, la situación ha generado ruido en torno a la gestión de Ramírez, especialmente al quedar expuesto por su propio club respecto a la aprobación del fichaje.