Nuevo equipo en Costa Rica: Bryan Oviedo se prepara para reforzar a un rival directo de Alajuelense tras haber sido limpiado por el Machillo Ramírez

El Apertura 2025 trajo un golpe inesperado para Bryan Oviedo. El lateral izquierdo, con amplia trayectoria internacional y paso por la Premier League, no entró en los planes de Óscar Ramírez para esta temporada en la Liga Deportiva Alajuelense. La decisión dejó al experimentado defensor de 35 años sin equipo y en la necesidad de replantear su futuro inmediato.

Tras su salida, el plan inicial del lateral era claro: buscar una oportunidad en el extranjero para cerrar su carrera con un reto fuera de Costa Rica. Sin embargo, las semanas pasaron y, pese a las conversaciones preliminares, ninguna oferta concreta llegó desde el exterior.

¿Dónde jugará Bryan Oviedo en esta temporada?

En medio de esa incertidumbre, surgió un nuevo escenario. Según informó el periodista Kevin Jiménez, el exjugador manudo ha comenzado a escuchar propuestas de equipos de la liga costarricense, un cambio de rumbo que abre la puerta a un regreso rápido a la acción en el campeonato local.

Entre las opciones que analiza, una destaca por el peso simbólico que tendría: sumarse a un club que es considerado rival directo de Alajuelense. Este posible movimiento no solo le daría continuidad deportiva, sino que también añadiría un componente especial a los futuros clásicos provinciales.

La experiencia de Bryan Oviedo, sumada a su capacidad para jugar tanto de lateral como de carrilero, lo convierten en una pieza apetecida para equipos que buscan reforzar su banda izquierda de cara a la fase decisiva del torneo.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, el Apertura 2025 podría sumar un capítulo extra de morbo: ver a un ídolo manudo reciente defendiendo los colores de un competidor directo en plena lucha por los primeros lugares.