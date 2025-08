“No tuve para comer”: Washington Ortega soportó el hambre y la pérdida de su padre antes de convertirse en un referente indiscutido para Alajuelense

Hoy en día, Washington Ortega es una figura que transmite total confianza a los seguidores de Liga Deportiva Alajuelense. El guardameta uruguayo de 30 años llegó al conjunto rojinegro a principios de 2025, y desde entonces se ha erigido como uno de los mejores jugadores del equipo.

En su primer semestre, fue elegido como el mejor portero del Torneo Clausura 2025 y rompió el récord histórico de vallas invictas en torneos cortos. Dentro del camerino, también se ha ganado el respeto de todos, convirtiéndose en una de las voces de experiencia junto a Celso Borges y Joel Campbell.

El empinado camino de Washington Ortega

Para llegar a este presente brillante, el charrúa tuvo que atravesar una historia marcada por el sacrificio. Antes de lograr dar su primer salto internacional, su recorrido en el fútbol de Uruguay fue todo menos fácil: pasó por clubes del ascenso como Canadian, Sud América y Albion FC, donde vivió realidades muy adversas.

En una entrevista para Noticias Caracol, cuando todavía defendía el uniforme de La Equidad de Colombia, Ortega confesó que incluso pensó en abandonar el fútbol por completo.

Washington Ortega defendiendo la portería del Albion FC, de la segunda categoría uruguaya (Camila Calvache).

“Han sido años duros, en los que tuve que pasar cosas complicadas en Uruguay, como aguantar hambre, no cobrar, pensar en retirarme. A veces no tuve para comer. Estuve al borde de abandonar, pero la vida volvía y me daba otra oportunidad. Ha sido muy duro, mi carrera no ha sido fácil; por eso ahora veo los frutos. El trabajo paga tarde o temprano y depende de uno aprovecharlo”, reveló el arquero con crudeza.

Y agregó: “En muchos momentos tuve ganas de dejar todo y dedicarme a trabajar. Pero mi padre siempre estuvo ahí, con una palabra, un impulso. Por eso le estoy agradecido, porque sin él, no estaría aquí”.

“Perder a mi padre fue un golpe muy duro”

En 2024, Ortega tuvo que afrontar el dolor más grande de su vida: el fallecimiento de su papá. “Perder a mi padre fue un golpe muy duro, pero el fútbol me ayudó a seguir adelante. Sin él, todo hubiera sido más difícil. Hay personas que salen adelante sin su padre, y también se puede, pero su apoyo hace el camino más sencillo. Hay que escuchar y valorar sus consejos”, aseguró.

Ortega no se olvida de su padre (LDA).

“Fue clave en todo. Si no fuera por él, no estaría jugando. Desde chico, me tiró una pelota y siempre tuvo el deseo de que fuera futbolista. Siempre me decía: ‘la única persona que quiere que seas mejor que él es tu papá’, y así fue siempre: de la mano, demostrándome amor, transmitiéndome confianza, apoyándome. Sin él no hubiera podido lograr todo”, reconoció el nacido en Tranqueras, un pueblo emplazado en el norte de Uruguay con tan solo 7.000 habitantes.

Ortega asegura que sus padres lo marcó no solo con palabras, sino con hechos. “Después de todo, ellos han vivido mucho más que uno y saben por dónde ir, cómo actuar. Te enseñan, tú aprendes, y su apoyo es invaluable. Los volvería a elegir una y otra vez en mis siguientes vidas. Los amo”, concluyó emocionado el portero que pasó del hambre y la pérdida a convertirse en referente indiscutido del arco manudo.