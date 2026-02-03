Concacaf lo sentencia: Alajuelense recibe la notificación que golpea a Olimpia de cara a la Concachampions 2026

Una nueva determinación de la Concacaf sacudió el panorama regional y tendrá consecuencias directas en el camino hacia la Concachampions 2026.

La confederación emitió una notificación que pone arriba a la Liga Deportiva Alajuelense dándole un golpe bajo a Olimpia, marcando un antes y un después de cara a este torneo internacional.

¿Cuál fue la sentencia de Concacaf que involucra a Alajuelense y Olimpia?

A través de sus redes sociales, la Concacaf publicó su más reciente ranking de clubes de Centroamérica y dejó a Alajuelense en lo más alto de la región, por encima de Olimpia, una actualización que no pasó desapercibida.

La clasificación confirma el buen momento del conjunto rojinegro a nivel internacional y refuerza su posición de privilegio de cara a la Concachampions 2026.

Alajuelense no solo se posicionó por encima de Olimpia, también lo hizo sobre Herediano, Saprissa, Municipal, Antigua y entre otros clubes de la región.

Olimpia comienza su tarea en Concachampions

Conviene recordar que Olimpia afronta este día un compromiso clave al disputar en casa el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026 frente al América de México, encuentro que marca el arranque oficial de su participación en el torneo y pone a prueba al club hondureño desde el inicio del certamen internacional.

