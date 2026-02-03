Pablo Izaguirre dice lo que pocos en Alajuelense se animan sobre el nuevo estadio y sentencia el futuro del Alejandro Morera Soto

Las recientes declaraciones de Pablo Izaguirre reavivaron el debate en la Liga Deportiva Alajuelense sobre el proyecto del nuevo estadio, un tema que genera ilusión, pero también dudas profundas dentro del liguismo.

Aunque la institución ya recibió el aval de sus asociados para seguir adelante con la iniciativa, el histórico exjugador y referente del club puso sobre la mesa una postura que muchos piensan, pero pocos se animan a expresar públicamente.

¿Qué dijo Pablo Izaguirre sobre el nuevo estadio de Alajuelense?

Izaguirre fue claro al señalar que la construcción de un nuevo recinto inevitablemente pone en entredicho el futuro del estadio Alejandro Morera Soto, un escenario cargado de historia y valor emocional para la afición rojinegra.

Pablo Izaguirre reconoció que opinar sobre el proyecto del nuevo estadio no es sencillo debido al fuerte vínculo emocional que muchos aficionados mantienen con el Alejandro Morera Soto.

“Quizás un poquito complicado de opinar por muchos sentimientos de gente, de aficionados que han vivido toda su vida en el Estadio Morera Soto. Por eso es lógico, habrán sentimientos encontrados entre los que quiere en progreso de otro estadio nuevo y el antiguo estadio“, compartió Pablo Izaguirre para Tigo Sports Costa Rica.

El histórico liguista explicó que es natural que existan posturas divididas entre quienes apuestan por el progreso que representa una nueva infraestructura y quienes sienten un apego profundo por el estadio que ha sido parte de su vida

Ubicación estratégica para el nuevo estadio

La ubicación elegida para el nuevo estadio de Alajuelense responde a criterios de accesibilidad y planificación deportiva.

Situado frente a la autopista Bernardo Soto, a pocos metros de la sede de Dekra en El Coyol y cerca de Recope en La Garita, el terreno también destaca por su proximidad al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, un factor clave que el club tomó en cuenta para fortalecer su proyecto de infraestructura a futuro.