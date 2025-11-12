“Una frustración muy grande”: Guimaraes no se guarda nada y dice lo que realmente piensa de Joel Campbell

El nombre de Joel Campbell vuelve a estar en boca de todos. El delantero de Liga Deportiva Alajuelense atraviesa uno de sus mejores momentos desde su regreso al fútbol costarricense, al punto de haberse ganado nuevamente un lugar en la Selección Nacional, dirigida por Miguel “Piojo” Herrera.

Sin embargo, quien lo conoce muy bien decidió hablar sin rodeos sobre su evolución: Alexandre Guimaraes, el técnico que en su momento lo dirigió y tomó la polémica decisión de dejarlo ir.

En una entrevista concedida al programa de Yashin Quesada, el estratega costarricense- brasileño reconoció que el proceso de Joel Campbell en Alajuelense no fue sencillo cuando él estaba al mando, y que incluso vivió momentos de gran frustración personal y profesional.

¿Qué dijo Alexandre Guimaraes sobre Joel Campbell?

“No hay nada peor para un jugador de élite que cuando agarra la pelota y quiere hacer algo, no puede. Hay una frustración muy grande”, confesó Guimaraes, quien aseguró que el atacante tuvo que hacer un cambio profundo para recuperar su nivel.

Campbell, que en su momento fue cedido al Atlético Goianiense ante su irregular rendimiento, ha renacido futbolísticamente bajo la dirección de Óscar “Machillo” Ramírez, siendo protagonista en la Copa Centroamericana y figura clave en la clasificación a la final del certamen.

Guimaraes fue claro al señalar que ese crecimiento no fue casualidad: “Joel entendió que debía cambiar algunas situaciones. Ya sea su alimentación, sus entrenamientos… él cambió para no perder el tren. Ahora, que él está en este momento, para el fútbol nuestro es importantísimo”.

Las palabras del exentrenador de la Liga reflejan tanto autocrítica como admiración. El propio Guimaraes había sido blanco de críticas por haber dejado marchar a una de las grandes figuras nacionales, pero asegura que el tiempo le dio la razón al jugador, quien supo reinventarse.