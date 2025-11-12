Guimaraes rompe el silencio y dice todo lo que piensa sobre Machillo Ramírez tras haber sido echado de Alajuelense: “Es imposible”

Alexandre Guimarães recordó algunos momentos de su etapa como entrenador de Alajuelense durante una entrevista con Tigo Sports y claro que tuvo lugar decir algunas palabras del Machillo Ramírez.

En la conversación, el técnico también repasó distintas experiencias vividas al frente de la Liga Deportiva Alajuelense y compartió su valoración sobre el trabajo realizado con los manudos.

¿Qué piensa Guimaraes sobre Machillo Ramírez?

Guimarães expresó con gran afecto el vínculo que mantiene con sus excompañeros del Mundial de Italia 90, dejando claro que ue siente un cariño y admiración profundos por ese grupo de personas en donde también entra el Machillo Ramírez.

“Si hay gente que yo quiero y adoro, son mis compañeros de Italia 90. Para mí es imposible no tener una buena relación con ellos. Son mis hermanos, no tengo ninguna queja de ninguno“, comentó Alexandre Guimarães sobre el Machillo Ramírez para Tigo Sports.

Guimaraes en Alajuelense

Recordemos que Alexandre Guimarães cerró su etapa en Alajuelense con el título de campeón centroamericano en 2024, tras vencer al Real Estelí en la final, un logro que marcó su paso por el club.

Sin embargo, las derrotas en las finales nacionales ante Saprissa y Herediano influyeron en su salida a mitad del semestre siguiente, poniendo fin a un ciclo que, aunque exitoso en la región, dejó sensaciones encontradas en el ámbito local