Costa Rica

Era una de las joyas de Alajuelense junto a Alonso Martínez, ganó dos títulos y ahora jugará para un rival directo en Costa Rica

Fue una de las grandes promesas de Alajuelense junto a Alonso Martínez y ahora decidió fichar por un rival directo de los manudos.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

La Liga Deportiva Alajuelense ha sido históricamente una de las canteras más importantes del fútbol costarricense. De sus ligas menores salieron futbolistas que prometían marcar una época y que, en su momento, ilusionaron a la afición rojinegra.

Entre ellos hubo dos nombres que siempre se mencionaron juntos, como símbolos de una generación que debía dar el salto definitivo: uno terminó brillando en la MLS y el otro, tras varios intentos, sigue buscando relanzar su carrera en el país.

¿Cuál es el surgido en Alajuelense que se fue a un rival directo?

Ese segundo caso vuelve a ser noticia esta semana. Municipal Liberia anunció este jueves una nueva salida en su plantel, al confirmar que Barlon Sequeira no continuará en el equipo pampero. El volante o lateral recibió el agradecimiento del club tras año y medio defendiendo la camiseta aurinegra, en una decisión que responde a la intención de la dirigencia de explorar nuevas opciones tanto por la banda derecha como en la zona media.

Según mencionó Kevin Jiménez, Sequeira podría regresar a Sporting FC en donde ya jugó anteriormente. El ex manudo irá a lo que puede ser un rival directo para la Liga.

Barlon Sequeira fue una de las promesas de Alajulense junto a Alonso Martínez.

Durante el Apertura 2025, Sequeira tuvo un rol importante en Liberia. Disputó 14 partidos, fue titular en 11 de ellos y acumuló 934 minutos, números que reflejan que contó con la confianza del cuerpo técnico. Sin embargo, el cierre del torneo trajo consigo una evaluación profunda del plantel y la determinación de dejarlo salir para abrir espacio a nuevos nombres.

La salida vuelve a poner el foco sobre una carrera que comenzó con muchas expectativas. Barlon Sequeira se formó en las ligas menores de Alajuelense y llegó a ser considerado una de las grandes promesas del club, compartiendo cartel con Alonso Martínez, hoy figura en la MLS. Con la Liga debutó en Primera División y ganó dos títulos, pero tras su salida en 2022 no logró consolidarse como se esperaba.

Después de dejar el Morera Soto, su recorrido incluyó pasos por Sporting y Puntarenas FC, antes de recalar en Liberia. A sus 27 años, y con un llamado a la Selección de Costa Rica en su historial, el futbolista sabe que está ante una etapa clave: necesita continuidad y protagonismo para reencontrarse con la versión que alguna vez lo puso en la conversación de los mejores jóvenes del país.

