“Buscando regresar”: Chucho López fue contundente sobre su retorno a la Selección de Guatemala en la Eliminatoria Mundialista

La Selección de Guatemala dejó grandes actuaciones en la Fecha FIFA de octubre al empatar contra Surinam y ganarle a El Salvador, por lo que sigue con vida en su lucha por estar en la Copa del Mundo del 2026, encuentros en el que destacó la presencia de Antonio De Jesús “Chucho” López.

López había sido marginado por Luis Fernando Tena por año y medio, pero sus grandes actuaciones con Xelajú hicieron que regresara a la bicolor, por lo que el volante no escondió su felicidad por volver al equipo y en especial porque lo hizo con resultados positivos.

Chucho López habla de su regreso a la Selección de Guatemala

“Feliz de estar de vuelta, fue bastante tiempo que estuve buscando regresar, pero todo pasa por algo. Aún no hemos logrado nada, pero vamos por buen camino. Solo me queda agradecer a Guate por noches como esta”, redactó López.

“Sabemos que iban a ser partidos complicados, pero el equipo tuvo mucha personalidad, aprovechamos las que tuvimos y estamos felices por los resultados. No hemos ganado nada pero estamos felices”, comentó López tras su regreso al país.

“La verdad que estoy feliz, no importa como haya sido, lo importante es que estamos acá, y espera poder seguir representando a Guatemala”, expresó.

“No importaba como fuera, pero la verdad estoy feliz con los resultados”, finalizó Antonio de Jesús López, quien quedó satisfecho por estos dos juegos con la Azul y Blanco.

Antonio De Jesús “Chucho” López se perfila para ser uno de los convocados en los juegos de la Fecha FIFA de noviembre, cuando Guatemala reciba la visita de Panamá y Surinam en el estadio de El Trébol en busca del pase al Mundial 2026.