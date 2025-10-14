Nuevo equipo: salió campeón con Alajuelense, se fue a Europa y ahora podría enfrentar a la Liga en la Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana 2025 entra en su etapa decisiva y varios nombres conocidos del fútbol costarricense podrían reencontrarse en instancias importantes. LaLiga Deportiva Alajuelense, que buscará su pase a la final ante Olimpia de Honduras, sigue firme en su objetivo de conquistar el título regional.

Pero del otro lado del cuadro apareció una historia que llamó la atención de muchos manudos:un exjugador campeón con la Liga acaba de fichar por un club que podría ser su rival en la final.

¿Cuál es el ex Alajuelense podría cruzarse en la final de la Copa Centroamericana?

Se trata del panameño Freddy Góndola, quien fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Xelajú M. C. de Guatemala para el resto de la temporada. El extremo izquierdo, recordado por su potencia y desequilibrio en Alajuelense, viene de jugar con el Aktobe de Kazajistán y ahora regresa al fútbol centroamericano con la mira puesta en la Copa.

El equipo guatemalteco se medirá ante Real España en las semifinales del torneo, y si logra avanzar, podría cruzarse con La Liga en una hipotética final. Un reencuentro con sabor especial para Góndola, quien fue parte del plantel rojinegro que levantó títulos nacionales e internacionales en los últimos años.

El fichaje ha generado expectativa en Guatemala, donde Xelajú busca reforzar su plantel con jugadores de experiencia continental. Para los aficionados manudos, en cambio, el posible duelo despierta nostalgia y curiosidad: el panameño podría volver a pisar el Morera Soto, pero esta vez como rival.

Freddy Góndola vivirá así una nueva etapa en su carrera, con un desafío que podría llevarlo nuevamente frente al club donde dejó una huella. Y si el destino lo permite, el camino hacia la final de la Copa Centroamericana podría regalar un choque de emociones entre Alajuelense y uno de sus viejos conocidos.